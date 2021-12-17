Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

São Paulo faz sondagem por Fernando Sobral, meio-campista do Ceará

Jogador de 27 anos entrou no radar do Tricolor para a próxima temporada. Ainda não foi realizada uma proposta oficial pelo atleta, um dos destaques do Vozão...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 dez 2021 às 13:56

Publicado em 17 de Dezembro de 2021 às 13:56

O São Paulo realizou uma sondagem ao Ceará pelo meio-campista Fernando Sobral. A informação foi divulgada primeiramente pelo 'UOL' e confirmada no LANCE!. O jogador de 27 anos foi um dos destaques do Vozão na boa campanha do clube no Campeonato Brasileiro.Conforme apurou o LANCE!, ainda não foi feita uma proposta oficial pelo jogador, tanto aos representantes do atleta quanto ao próprio clube cearense. O São Paulo também monitora outro jogador para a posição: o volante Ronald, do Fortaleza, que já trabalhou com Rogério Ceni.
Na última temporada, Sobral foi o líder de desarmes do Campeonato Brasileiro, com 112, de acordo com o site 'Footstats'. Ele tem contrato com o Ceará até o final de 2023 e está no time desde 2019, quando foi contratado do Sampaio Corrêa. Para a posição, o São Paulo tem diversos jogadores, como Luan, Gabriel, Rodrigo Nestor e Liziero. A equipe também busca reforços para o ataque. Douglas Costa, Wesley e Romarinho estão na lista do Tricolor.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu
Imagem de destaque
O que é lipedema? Entenda sintomas e a condição da atriz Barbara Reis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados