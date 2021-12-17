São Paulo faz sondagem por Fernando Sobral, meio-campista do Ceará

O São Paulo realizou uma sondagem ao Ceará pelo meio-campista Fernando Sobral. A informação foi divulgada primeiramente pelo 'UOL' e confirmada no LANCE!. O jogador de 27 anos foi um dos destaques do Vozão na boa campanha do clube no Campeonato Brasileiro.Conforme apurou o LANCE!, ainda não foi feita uma proposta oficial pelo jogador, tanto aos representantes do atleta quanto ao próprio clube cearense. O São Paulo também monitora outro jogador para a posição: o volante Ronald, do Fortaleza, que já trabalhou com Rogério Ceni.
Na última temporada, Sobral foi o líder de desarmes do Campeonato Brasileiro, com 112, de acordo com o site 'Footstats'. Ele tem contrato com o Ceará até o final de 2023 e está no time desde 2019, quando foi contratado do Sampaio Corrêa. Para a posição, o São Paulo tem diversos jogadores, como Luan, Gabriel, Rodrigo Nestor e Liziero. A equipe também busca reforços para o ataque. Douglas Costa, Wesley e Romarinho estão na lista do Tricolor.