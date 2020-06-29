São Paulo faz reunião com elenco e fala sobre corte salarial

Com as receitas quase zeradas devido à pandemia da COVID-19, o São Paulo congelou os direitos de imagem e suspendeu 50% dos salários dos atletas a partir de março. Desde então, houve diferentes focos de insatisfação no grupo. Já naquele primeiro momento, uma ala achou o corte severo demais. Neste mês, segundo o Globo Esporte, houve jogadores contrariados por terem recebido apenas 20% dos salários, e não os 50% esperados.E MAIS:Dois saem, um volta: São Paulo fica com 16 crias da base no elencoLuis Fabiano lembra procura do Real, vê identificação 'inexplicável' com São Paulo e ainda sonha em voltarDiniz promete atenção especial ao lado emocional na volta do São PauloNa reunião desta manhã, que não teve seus detalhes divulgados, Raí explicou aos jogadores como está a saúde financeira do São Paulo e tirou dúvidas sobre a questão salarial. Já há algum tempo, o clube cogita estender o corte e/ou não devolver os valores que ficarão pendentes durante a pandemia, como foi prometido inicialmente ao grupo. A situação ainda está sendo avaliada.