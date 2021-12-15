São Paulo faz proposta por Wesley: saiba as contratações, saídas e sondagens do clube para 2022

O São Paulo tem interesse na contratação do atacante Wesley, do Aston Villa-ING, para a próxima temporada. Com a decisão sobre a permanência do técnico Rogério Ceni, o Tricolor monitora o mercado em busca de jogadores para reforçar a equipe. Além dele, o Tricolor olha mais de perto a dupla Ronald e Romarinho, que trabalhou com o treinador no Fortaleza, e o lateral Rodinei, do Flamengo. Veja os jogadores emprestados que estão voltando ao seu clube com o fim da temporada

CONTRATAÇÕES DO SÃO PAULO​Até o momento, o São Paulo não fechou com nenhum jogador para a próxima temporada.

JOGADORES NA MIRAO Tricolor tem interesse no atacante Wesley, do Aston Villa-ING. Além deke, o lateral-direito Rodinei, do Flamengo, o atacante Sorriso, do Juventude, e os meias Ronald e Romarinho, do Fortaleza, são alvos.

QUEM SAIU A barca são-paulina tem por enquanto dois jogadores que rescindiram o contrato com a equipe: o meia Shaylon e o atacante Rojas.

QUEM PODE SAIRO São Paulo tem alguns atletas em fim de contrato que podem deixar o clube. São eles: o zagueiro Rodrigo Freitas, o volante Willian, o meia Benítez e o atacante Galeano.

TIME-BASE DE 2022Tiago Volpi; Igor Vinícius (Orejuela), Arboleda, Miranda e Reinaldo; Liziero (Rodrigo Nestor), Igor Gomes e Gabriel Sara; Rigoni, Luciano e Calleri. Treinador: Rogério Ceni.

DESAFIOS PARA 2022Após terminar o Campeonato Brasileiro brigando contra o rebaixamento, o São Paulo disputa o Paulistão a partir de 26 de janeiro. Os jogadores seguirão de férias até a primeira semana do próximo mês, quando retornam aos treinamentos. Além do estadual, o Tricolor estreia na Copa do Brasil em fevereiro e inicia no Brasileirão em março de 2022, além de estar na Copa Sul-Americana.

OS PRIMEIROS JOGOS DE 2022 26/01 - Guarani x São Paulo- Campeonato Paulista30/01 - São Paulo x Ituano - Campeonato Paulista02/02 - Red Bull Bragantino x São Paulo - Campeonato Paulista06/02 - São Paulo x Palmeiras - Campeonato Paulista09/02 - São Paulo x Santo André - Campeonato Paulista