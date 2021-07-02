São Paulo faz proposta por Calleri, mas vê retorno difícil; veja detalhes

Crédito: LUIS ACOSTA / AFP

O São Paulo fez uma proposta pelo atacante argentino Jonathan Calleri, que está livre no mercado após deixar o Osasauna-ESP. No entanto, segundo apuração do LANCE!, o Tricolor vê como uma negociação difícil de ser realizada devido aos altos valores. O clube do Morumbi já monitorava a situação do atacante e agora partiu para o início de uma negociação.

> GALERIA: São Paulo supera Flamengo em Top 3; veja os clubes das Américas com mais interações no Facebook em junho

> GALERIA: Paulinho Boia, Junior Tavares… Confira os jogadores que estão emprestados pelo São Paulo

Você decide! Daniel Alves deve jogar como meio-campista ou como lateral no São Paulo?

Não é segredo para ninguém que o São Paulo atravessa um momento financeiro complicado e busca uma redução nos custos. O salário do argentino é considerado elevado para o clube, que ainda busca uma solução ofensiva no mercado.

>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogos No entanto, apesar do desejo de repatriar o atacante, a situação financeira do São Paulo pode atrapalhar nas negociações. Em entrevista ao LANCE! em junho, o diretor de futebol do Tricolor, Carlos Belmonte, explicou a procura por centroavantes no mercado da bola.

- Na verdade, centroavante é uma posição que só temos um jogador, que é o Pablo. Mas é a única posição que não temos um substituto imediato. Já trabalhamos ali o Vitor Bueno, Luciano, o próprio Eder, mas não são efetivamente centroavantes. É uma posição em que temos olhado mais. Então, continuamos de olho no mercado. Sabemos que o elenco que temos é possível disputar as competições - disse Belmonte na ocasião. No elenco do São Paulo, Crespo conta somente com Pablo como centroavante de referência. Eder, Luciano e Vitor Bueno também compõem o ataque do Tricolor, que marcou somente dois gols em oito rodadas do Brasileirão.