São Paulo faz proposta por atacante Wesley, do Aston Villa

O São Paulo segue se movimentando no mercado da bola. Após demonstrar interesse pela dupla Ronald e Romarinho, do Fortaleza, o Tricolor agora está de olho no atacante Wesley, do Aston Villa-ING. O clube do Morumbi, inclusive, já enviou uma proposta por empréstimo de um ano, segundo o jornalista André Hernan. O atacante de 25 anos está vinculado ao clube inglês, mas atuou no Club Brugge-BEL na última temporada, onde jogou apenas seis partidas e não marcou nenhum gol. O staff do jogador vem com tratativas para conseguiu a liberação de Wesley junto ao clube belga.