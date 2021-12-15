São Paulo faz proposta por atacante Wesley, do Aston Villa

O São Paulo segue se movimentando no mercado da bola. Após demonstrar interesse pela dupla Ronald e Romarinho, do Fortaleza, o Tricolor agora está de olho no atacante Wesley, do Aston Villa-ING. O clube do Morumbi, inclusive, já enviou uma proposta por empréstimo de um ano, segundo o jornalista André Hernan. O atacante de 25 anos está vinculado ao clube inglês, mas atuou no Club Brugge-BEL na última temporada, onde jogou apenas seis partidas e não marcou nenhum gol. O staff do jogador vem com tratativas para conseguiu a liberação de Wesley junto ao clube belga.
A ideia do São Paulo, segundo Andre Hernan, é que o salário do jogador seja pago integralmente pelo Aston Villa no período de empréstimo. O Tricolor tem a concorrência do rival Palmeiras na negociação. Wesley foi a contratação mais cara da história do Aston Villa em 2019. O jogador começou atuando bem e foi inclusive convocado para a Seleção brasileira em outubro, contra Argentina e Coreia do Sul. No entanto, uma lesão no joelho no último ano fez com que ele perdesse espaço.