São Paulo faz pedido para extensão de horário do transporte público no dia da final do Paulista

O São Paulo protocolou um pedido para as autoridades com o objetivo de aumentar os horários do transporte público na noite de quarta-feira (30), dia do jogo de ida da final do Campeonato Paulista, contra o Palmeiras, às 21h40, no Morumbi. O LANCE! entrou em contato com a ViaQuatro, responsável pela operação da linha 4-Amarela do Metrô, onde está localizada a estação Morumbi, a mais perto do estádio - cerca de 1,5km. A reportagem foi informada que não existe, por enquanto, planos para o aumento do expediente no dia da final. As estações dessa linha fecham à 0h.