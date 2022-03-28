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São Paulo faz pedido para extensão de horário do transporte público no dia da final do Paulista

Apesar da petição do Tricolor, empresas de transporte não têm planos para aumentarem os horários na quarta-feira...

Publicado em 28 de Março de 2022 às 18:33

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 mar 2022 às 18:33
O São Paulo protocolou um pedido para as autoridades com o objetivo de aumentar os horários do transporte público na noite de quarta-feira (30), dia do jogo de ida da final do Campeonato Paulista, contra o Palmeiras, às 21h40, no Morumbi. O LANCE! entrou em contato com a ViaQuatro, responsável pela operação da linha 4-Amarela do Metrô, onde está localizada a estação Morumbi, a mais perto do estádio - cerca de 1,5km. A reportagem foi informada que não existe, por enquanto, planos para o aumento do expediente no dia da final. As estações dessa linha fecham à 0h.
O São Paulo ainda aguarda um posicionamento oficial das autoridades para saber se o pedido acontecerá. Isso porque espera-se um grande público no Morumbi para a partida. Contra o Corinthians, na semifinal por exemplo, cerca de 53 mil pessoas estiveram presentes. O LANCE! tentou contato com a assessoria do Metrô, mas não obteve retorno. Caso tenha alguma resposta, a matéria será atualizada.
Crédito: SãoPauloqueraextensãodehoráriodotransportepúbliconaquarta-feira(Foto:PauloPinto/SãoPauloFC

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