São Paulo faz novos testes para COVID-19 antes de retiro em Cotia

O São Paulo, em parceria com o Hospital Albert Einstein, aplicou novos testes da COVID-19 em seus jogadores e funcionários após o treino desta segunda-feira pela manhã. Foi a terceira bateria de exames desde o retorno das atividades.

Em 48 horas, o clube saberá se há alguém infectado. Se houver, será afastado das atividades e não viajará para o período de sete a dez dias de concentração em Cotia. O elenco parte para o CT da base após o treino de quarta-feira pela manhã, em uma nova pré-temporada.