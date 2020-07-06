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São Paulo faz novos testes para COVID-19 antes de retiro em Cotia

Jogadores passaram pela terceira bateria de exames desde a retomada das atividades no CT da Barra Funda. Elenco partirá para o CFA após o treino de quarta-feira...
LanceNet

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Publicado em 

06 jul 2020 às 19:43

Publicado em 06 de Julho de 2020 às 19:43

Crédito: Érico Leonan/saopaulofc.net
O São Paulo, em parceria com o Hospital Albert Einstein, aplicou novos testes da COVID-19 em seus jogadores e funcionários após o treino desta segunda-feira pela manhã. Foi a terceira bateria de exames desde o retorno das atividades.
Em 48 horas, o clube saberá se há alguém infectado. Se houver, será afastado das atividades e não viajará para o período de sete a dez dias de concentração em Cotia. O elenco parte para o CT da base após o treino de quarta-feira pela manhã, em uma nova pré-temporada.

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