  • São Paulo faz leilão de camisas usadas pelos jogadores na final do Campeonato Paulista
São Paulo faz leilão de camisas usadas pelos jogadores na final do Campeonato Paulista

Leilão se encerra às 16h deste sábado e os lances ultrapassam a casa dos R$ 10.000,00...

Publicado em 19 de Junho de 2021 às 14:18

LanceNet

Crédito: Reprodução/ Twitter @SaoPauloFC
O São Paulo está leiloando os uniformes utilizados pelos atletas na final do Campeonato Paulista, contra o Palmeiras. As camisas autografadas estão abertas para receber lances até as 16h deste sábado (19).CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
O leilão é realizado no site MatchWornShirt, que em português significa "Camisa Usada em Jogo". Você pode acessar o leilão clicando aqui.
Os lances são feitos em euros e as camisas mais caras passam da casa dos mil euros. A camisa de Daniel Alves, por exemplo, chegou a um lance de € 1.700,00 (aproximadamente R$ 10.266,52).
Os exemplares mais baratos possuem lances que passam dos € 200,00 (aproximadamente 1.207,00).
Ao todo, o clube deve vender todos os uniformes por cerca de € 12.415,00 (aproximadamente R$ 74.961,29). Segundo o clube, todo o valor arrecada será investido no programa se Sócio Torcedor.

