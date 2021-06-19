São Paulo faz leilão de camisas usadas pelos jogadores na final do Campeonato Paulista

O São Paulo está leiloando os uniformes utilizados pelos atletas na final do Campeonato Paulista, contra o Palmeiras. As camisas autografadas estão abertas para receber lances até as 16h deste sábado (19).
O leilão é realizado no site MatchWornShirt, que em português significa "Camisa Usada em Jogo". Você pode acessar o leilão clicando aqui.
Os lances são feitos em euros e as camisas mais caras passam da casa dos mil euros. A camisa de Daniel Alves, por exemplo, chegou a um lance de € 1.700,00 (aproximadamente R$ 10.266,52).
Os exemplares mais baratos possuem lances que passam dos € 200,00 (aproximadamente 1.207,00).
Ao todo, o clube deve vender todos os uniformes por cerca de € 12.415,00 (aproximadamente R$ 74.961,29). Segundo o clube, todo o valor arrecada será investido no programa se Sócio Torcedor.