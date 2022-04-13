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futebol

São Paulo faz acordo com TJD para livrar Calleri de gancho; veja detalhes

Atacante argentino pagará uma multa de R$ 30 mil e mais R$ 3 mil a uma instituição de caridade...
LanceNet

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Publicado em 

13 abr 2022 às 14:18

Publicado em 13 de Abril de 2022 às 14:18

O São Paulo fez um acordo com o TJD-SP (Tribunal de Justiça Desportiva) e livrou o atacante Calleri de um gancho após o jogador dar um tapa e derrubar o celular de um atleta da base do Palmeiras após a final do Campeonato Paulista. A informação foi divulgada primeiramente pelo 'GE' e confirmada no LANCE!. VEJA A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIROS 2022
No acordo, ficou definido que Calleri pagará uma multa de R$ 30 mil, sendo R$ 20 mil que serão destinados a uma instituição de caridade e R$ 10 mil ao Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo. Além desse valor, o argentino arcará com mais R$ 3 mil a uma outra instituição de caridade. O valor representa o celular.
O acordo foi proposto pelos advogados do São Paulo, que tinham como objetivo livrar Calleri de uma punição em campo. O atacante poderia ser suspenso por até seis partidas, que teriam que ser cumpridas no Campeonato Paulista da próxima temporada. Entenda o casoEnquanto se direcionava para o ônibus do São Paulo após a derrota sofrida pela equipe na final do Paulistão para o Palmeiras, o atacante Calleri se mostrou irritado com um torcedor rival que o filmava no momento, deu um tapa em seu celular e o derrubou no chão.
Na mesma semana, a

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