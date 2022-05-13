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futebol

São Paulo faz acordo com STJD para livrar Rogério Ceni de gancho

Tricolor pagará multa para livrar o treinador de suspensão que poderia chegar a 16 jogos...

Publicado em 13 de Maio de 2022 às 12:54

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 mai 2022 às 12:54
O São Paulo entrou em acordo com o Superior Tribunal de Justiça Desportiva nesta sexta-feira (13) para livrar o técnico Rogério Ceni de um possível gancho de até 16 jogos de suspensão em razão da expulsão contra o Red Bull Bragantino, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro (Veja no vídeo abaixo).
O treinador foi denunciado em dois artigos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva e, com isso, o Tricolor pagará uma multa para que o comandante não seja julgado.
GALERIA> ATUAÇÕES: Com gol e assistência, Igor Vinícius é o destaque na vitória do São Paulo
TABELA> Veja a tabela do Campeonato Brasileiro No final do confronto, Rogério Ceni acabou expulso de campo após confusão com o quarto árbitro Salim Fende Chávez, que pediu ao árbitro do duelo, Bruno Arleu de Araújo, que ele fosse advertido.
O treinador disse que saiu da área técnica para gritar com o médico do clube, mas que o quarto árbitro o provocou já querendo "um enfrentamento para dar o cartão".
Na súmula, o árbitro relatou que Ceni deixou a área técnica e ainda gerou tumulto.
Para o STJD, Ceni infringiu as condutas do Art. 257 (participar de rixa, conflito ou tumulto, durante a partida, prova ou equivalente) e o do Art. 158 (assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva não tipificada pelas demais regras deste Código).
O comandante são-paulino cumpriu a suspensão pela expulsão no jogo seguinte, quando o Tricolor venceu o Santos por 2 a 1, no Morumbi. Na ocasião, o auxiliar Charles Hembert foi quem assumiu o comando da equipe.
Rogério Ceni estará à beira do gramado normalmente diante do Cuiabá, no domingo, no Estádio do Morumbi, às 16h, pela sexta rodada do Brasileirão.
Crédito: OtécnicodoSãoPaulo,RogérioCeni(Foto:PauloPinto/SãoPaulo

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