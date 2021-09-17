São Paulo faz 12 a 1 e passa por cima do SC Brasil no Paulistão Sub-20

Crédito: Rubens Chiri/Saopaulofc.net

O São Paulo venceu o SC Brasil por 12 a 1, no estádio Marcelo Portugal Gouvêa, em Cotia, pela sétima rodada do Campeonato Paulista, nesta sexta-feira (17). Em uma goleada histórica, o Tricolor teve seus gols marcados por João Adriano (4), Vitinho (3), Maioli (2), Facundo, Stevanato e Samuel.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

O jogo começou de maneira alucinante. Em apenas 15 minutos, o placar já era de 5 a 0 para o São Paulo. Aos sete minutos, João Adriano fez o primeiro gol da partida após passe de Pedrinho e, no minuto seguinte, fez o segundo gol do confronto, aproveitando desvio de Léo.

Um minuto depois, aos nove minutos do segundo tempo, mais um gol, dessa vez de Vitinho, com assistência de João Adriano. O mesmo se repetiu aos 13 minutos, quando Vitinho novamente recebeu passe do atacante e fez o 4 a 0.

Aos 15 minutos, o quinto gol, novamente de Vitinho, concluindo o hat-trick. O jogador dividiu com o goleiro, levou a melhor, e fez o gol. Aos 19 minutos, Vitinho retribuiu os passes de João Adriano e deu a assistência para o terceiro gol do atacante na partida, que fez o sexto gol da equipe.

O 7 a 0 demorou um pouco mais. Aos 36 minutos do primeiro tempo, Maioli finalizou da frente da área e fez seu primeiro gol na partida. Nove minutos depois, para fechar o primeiro tempo, João Adriano fez seu quarto gol na partida, deixando o placar em 8 a 0 ao término da primeira etapa.O segundo tempo começou da mesma forma que o primeiro, com gol do São Paulo. Aos seis minutos da etapa complementar, Facundo fez o 9 a 0, marcando de cabeça. Dois minutos depois, porém, foi a vez do SC Brasil descontar e fazer o seu gol.

Entretanto, o gol não adiantou de nada, pois, aos 14 minutos, Maioli fez o seu segundo gol no jogo. Aos 18 do segundo tempo, Stevanato marcou o 11º gol do Tricolor e, aos 26, Samuel fechou o placar em 12 a 1.

Com a larga vitória diante do SC Brasil, o São Paulo se manteve líder do Grupo 7, somando 16 pontos. O Tricolor tem seu próximo desafio na competição na próxima quinta-feira (23), em Cotia, mas, antes, tem compromisso pelo Brasileirão.