São Paulo fatura R$ 1,6 milhão como premiação pelo vice do Paulistão

Após a derrota por 4 a 0 para o Palmeiras, o São Paulo ficou com a vice-colocação no Campeonato Paulista. Com este resultado esportivo, o clube faturou R$ 1,65 milhão como premiação pela campanha segundo a Federação Paulista de Futebol (FPF).O Tricolor tinha a vantagem para a partida de volta, já que no Morumbi, no primeiro jogo, venceu o Verdão por 3 a 1. A derrota por 4 a 0 no Allianz Parque resultou, portanto, além do revés esportivo, em uma perda financeira, já que o São Paulo deixou de arrecadar R$ 3,35 milhões. O campeão Palmeiras faturou R$ 5 milhões com o título.> Calleri se desculpa por tapa em celular de jovem da base do PalmeirasNo Paulistão do ano passado, a premiação para campeão e vice foi menor, já que 30% dela foi destinada ao custeio dos protocolos sanitários da pandemia da covid-19, bancados pela FPF. O Tricolor do Morumbi, campeão paulista de 2021, por exemplo, recebeu R$ 3,5 milhões como premiação.Após o vice-campeonato, o time treinado por Rogério Ceni volta a entrar em campo na próxima quinta-feira (7), contra o Ayacucho, no Estádio Inca Garcilaso de la Vega, no Peru, às 21h30, pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.