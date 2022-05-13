São Paulo fatura quantia milionária com vaga nas oitavas da Copa do Brasil; veja valores

O São Paulo avançou às oitavas de final da Copa do Brasil após vencer o Juventude por 2 a 0, com gols de Arboleda e Igor Vinícius. Com isso, o Tricolor paulista já acumulou uma quantia milionária. GALERIA> ATUAÇÕES: Com gol e assistência, Igor Vinícius é o destaque na vitória do São Paulo

TABELA> Veja tabela da Copa do Brasil Com a sua classificação para a próxima fase da competição, a equipe de Rogério Ceni já garantiu R$3 milhões logo nesta quinta-feira (12). Porém, o clube já havia acumulado um valor alto devido às fases passadas.

Na primeira, ganhou R$1 milhão e 270 mil. Na segunda, R$1,5 milhão. Já sua classificação para a terceira fase garantiu mais R$1,9 milhão. Ao todo, até o momento, foram embolsados R$8 milhões e 670 mil. Além do título inédito, o São Paulo busca tirar bom proveito da competição, já que é um dos campeonatos que mais paga em premiação.

Caso chegue a equipe seja campeã, o total de ganhos será equivalente a R$71,9 milhões. Tal valor seria de bom grado para o São Paulo sanar algumas de suas dívidas ou até mesmo ajudar com novos reforços.