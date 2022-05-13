Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • São Paulo fatura quantia milionária com vaga nas oitavas da Copa do Brasil; veja valores
futebol

São Paulo fatura quantia milionária com vaga nas oitavas da Copa do Brasil; veja valores

O Tricolor paulista avançou para as oitavas de final após vencer o Juventude por 2 a 0 ...

Publicado em 12 de Maio de 2022 às 23:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 mai 2022 às 23:30
O São Paulo avançou às oitavas de final da Copa do Brasil após vencer o Juventude por 2 a 0, com gols de Arboleda e Igor Vinícius. Com isso, o Tricolor paulista já acumulou uma quantia milionária. GALERIA> ATUAÇÕES: Com gol e assistência, Igor Vinícius é o destaque na vitória do São Paulo
TABELA> Veja tabela da Copa do Brasil Com a sua classificação para a próxima fase da competição, a equipe de Rogério Ceni já garantiu R$3 milhões logo nesta quinta-feira (12). Porém, o clube já havia acumulado um valor alto devido às fases passadas.
Na primeira, ganhou R$1 milhão e 270 mil. Na segunda, R$1,5 milhão. Já sua classificação para a terceira fase garantiu mais R$1,9 milhão. Ao todo, até o momento, foram embolsados R$8 milhões e 670 mil. Além do título inédito, o São Paulo busca tirar bom proveito da competição, já que é um dos campeonatos que mais paga em premiação.
Caso chegue a equipe seja campeã, o total de ganhos será equivalente a R$71,9 milhões. Tal valor seria de bom grado para o São Paulo sanar algumas de suas dívidas ou até mesmo ajudar com novos reforços.
Crédito: SãoPaulojáfaturouumbomdinheiroatéomomentonacompetição(Foto:PauloPinto/saopaulofc.net

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Não gosta de se exercitar? Talvez esteja fazendo isso no momento errado do dia
Imagem de destaque
Armas, feminicídio e saúde mental: um debate que precisa de mais seriedade
Vascorrida agita capital capixaba neste domingo
Vascorrida agita capital e leva milhares de torcedores para as ruas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados