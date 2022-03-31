São Paulo fará treino aberto no Morumbi, antes de final do Paulista

O São Paulo fará um treino aberto aos torcedores no Estádio do Morumbi no próximo sábado (2), nas vésperas de enfrentar o Palmeiras pela última etapa do Campeonato Paulista 2022. Vindo de uma vitória no primeiro jogo, que aconteceu na última quarta-feira (30), o Tricolor paulista garantiu vantagem em cima do Verdão com um placar de 3 a 1, com gols de Calleri e Pablo Maia.
Ainda não foram divulgadas mais informações sobre como irá funcionar o acesso do público ao Morumbi para acompanhar o treinamento aberto, que será o último antes da partida de volta. O treino acontecerá às 10h, do próximo sábado (2).O São Paulo volta a campo no domingo (3), às 16h, no Allianz Parque. A equipe busca seu bicampeonato e o primeiro estadual sob o comando de Rogério Ceni.