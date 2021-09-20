São Paulo evolui no ataque e tem versatilidade na defesa em vitória

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

O São Paulo mostrou melhora na vitória sobre o Atlético-GO, por 2 a 1, pelo Campeonato Brasileiro. Tanto o setor ofensivo, quanto a defesa são-paulina conseguiram ir bem no triunfo. Começando pelo ataque. Com Luciano e Rigoni mais avançados, o Tricolor chegava com mais rapidez e objetividade ao gol do adversário. O meio-campo, formado somente por jogadores revelados na base (Luan, Liziero, Nestor e Gabriel Sara), também contribuiu no bom ritmo dado pela equipe.

Tanto que o primeiro gol saiu após uma rápida troca de passes e um belo cruzamento de Nestor para Rigoni, que cabeceou quase na pequena área. Vale ressaltar que antes de abrir o placar, o Tricolor já era melhor na partida, mas pecava, ou no último passe, ou na finalização.

VEJA TABELA E SIMULE OS JOGOS DO CAMPEONATO BRASILEIROJá o sistema defensivo contou com a proteção do volante Luan, que retornou ao time e foi um dos destaques, com três desarmes e quatro duelos ganhados pelo chão. Sendo assim, o novo sistema com dois zagueiros utilizado pelo São Paulo não sofreu muito na primeira etapa.

No segundo tempo, o São Paulo levou o gol após um cruzamento rasteiro da direita, que encontrou Matheus Barbosa livre. Com a pressão imposta pelo Dragão, Crespo usou uma tática interessante: tirou o meia Gabriel Sara e colocou o zagueiro Bruno Alves, voltando ao esquema com três zagueiros, que soube controlar bem a pressão dos goianos.