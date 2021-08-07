São Paulo evita responder críticas de Daniel Alves e parabeniza jogador pela conquista do ouro olímpico

O São Paulo preferiu não polemizar as declarações dadas por Daniel Alves, que criticou o clube após a conquista da medalha de ouro nas Olimpíadas de Tóquio. Procurado pela reportagem do LANCE!, o Tricolor se limitou a parabenizar o camisa dez pelo título em solo japonês. - A diretoria do São Paulo Futebol Clube está focada nas disputas do Brasileiro, da Libertadores e da Copa do Brasil, mas não pode deixar de parabenizar a equipe brasileira que ganhou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Felicitamos, também, o lateral-direito Daniel Alves, nosso representante, que contou com todos os esforços do clube para se recuperar de lesão após desfalcar o time na final do Paulistão e conseguiu defender a Seleção com excelência. Seguimos com as atenções voltadas para a partida deste sábado, contra o Athletico-PR, e também para os duelos com o Palmeiras pela Copa Conmebol Libertadores, competição em que buscamos nosso quarto título - diz a nota.