São Paulo evita responder críticas de Daniel Alves e parabeniza jogador pela conquista do ouro olímpico

O São Paulo preferiu não polemizar as declarações dadas por Daniel Alves, que criticou o clube após a conquista da medalha de ouro nas Olimpíadas de Tóquio. Procurado pela reportagem do LANCE!, o Tricolor se limitou a parabenizar o camisa dez pelo título em solo japonês. - A diretoria do São Paulo Futebol Clube está focada nas disputas do Brasileiro, da Libertadores e da Copa do Brasil, mas não pode deixar de parabenizar a equipe brasileira que ganhou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Felicitamos, também, o lateral-direito Daniel Alves, nosso representante, que contou com todos os esforços do clube para se recuperar de lesão após desfalcar o time na final do Paulistão e conseguiu defender a Seleção com excelência. Seguimos com as atenções voltadas para a partida deste sábado, contra o Athletico-PR, e também para os duelos com o Palmeiras pela Copa Conmebol Libertadores, competição em que buscamos nosso quarto título - diz a nota.
Após a vitória do Brasil por 2 a 1 sobre a Espanha, que valeu a conquista do ouro olímpico, Daniel Alves criticou o São Paulo em entrevista ao 'UOL'. - O São Paulo falhou muito comigo e era um momento que eu tinha de escolher pelo São Paulo e por defender meu país, e sempre vou representar meu país e por tabela representar o time. As pessoas falam porque não conhecem minha dedicação, entrega e respeito com o São Paulo, sendo que o São Paulo muitas vezes falhou comigo, e eu não falho com o São Paulo - afirmou o camisa dez são-paulino.
Dani é presença incerta no jogo de ida das quartas de final da Libertadores. O jogador deve chegar somente na madrugada de segunda-feira ao Brasil.