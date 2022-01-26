São Paulo estreia no Paulistão sem o apoio de sua torcida em Campinas

O São Paulo vai estrear no Campeonato Paulista contra o Guarani sem o apoio de sua torcida no Brinco de Ouro da Princesa. O confronto está marcado para esta quinta-feira (27), às 21h30. A partida é de torcida única, portanto, apenas torcedores mandantes estarão presentes no estádio.

+ Veja o caminho do São Paulo no Campeonato Paulista 2022Em razão de uma determinação do Ministério Público, em vigor desde 2019, nas partidas entre Guarani, Ponte Preta, São Paulo, Santos, Corinthians e Palmeiras a equipe visitante não tem torcida no estádio.

Em nota, o Guarani informou que na portaria enviada pela Federação Paulista de Futebol, a entidade frisa que atenderá integralmente a recomendação do Ministério Público do Estado de São Paulo, para que a torcida única seja mantida em todas as competições promovidas pela entidade no ano de 2022.