  • São Paulo estreia no Brasileiro Feminino Sub-20 com goleada por 13 a 0 sobre o Cuiabá
A equipe comandada por Thiago Viana iniciou a competição com placar surpreendente...

Publicado em 03 de Maio de 2022 às 17:03

O São Paulo estreou no Brasileiro Feminino Sub-20 com uma goleada avassaladora sobre o Cuiabá, nesta terça-feira (3): 13 a 0. O duelo aconteceu no Estádio Gabriel Marques Silva, e a equipe paulista marcou quatro gols na primeira etapa e nove na segunda.
O técnico do Tricolor, Thiago Viana, escalou a equipe com: Marcelle; Ravena, L. Alves, Barraca e Gi; GG, Dudinha e Amaral; Pérolla, Emelli e Bruna.
Ravena, Dudinha, Amaral e Bruna marcaram os primeiros gols da equipe, que construiu a boa vantagem nos primeiros 45 minutos. Na volta para o segundo tempo, o que já era um placar elástico ficou ainda mais surpreendente.
O Tricolor voltou com mudanças que logo surtiram efeito. Para fechar a conta da goleada, Isa, duas vezes, Dudinha, duas vezes, Serrana, três vezes, Duda Rodrigues e Barraca marcaram para o time e decretaram a vitória na estreia do torneio.
Na próxima rodada, o time enfrenta o Minas Brasília, às 20h30, novamente em Santana de Parnaíba.
