São Paulo estreia contra o Sporting Cristal na Libertadores; veja tabela

O São Paulo conheceu os adversários na fase de grupos da Taça Libertadores da América em sorteio realizado na semana passada. Ele colocou o Tricolor no Grupo E, ao lado de Racing (ARG), Sporting Cristal (PER) e Rentistas (URU).
Com os adversários já definidos, o São Paulo estreia dia 20 de abril contra o Sporting Cristal, fora de casa, às 21h30. Será o pontapé inicial da equipe de Hernán Crespo em busca do tetracampeonato da Libertadores.
Logo depois, os adversários serão o Rentistas, dia 29 de abril, às 21h, no Morumbi, e o Racing, fora de casa, dia 05 de maio, às 19h. Como de costume, no outro turno a tabela muda. O Tricolor começa os jogos da volta contra o Rentistas, dia 12 de maio, às 19h, no Uruguai, o Racing, no Morumbi, dia 18 de maio, às 21h30 e fecha a fase de grupos diante dos peruanos do Sporting Cristal, às 21h30, no dia 25 de maio, no Estádio do Morumbi.
Veja a tabela completa do São Paulo no Grupo E da Libertadores
Sporting Cristal x São Paulo - 20/04 - 21h30 (de Brasília)São Paulo x Rentistas - 29/04 - 21h (de Brasília)Racing x São Paulo - 05/05 - 19h (de Brasília)Rentistas x São Paulo - 12/05 - 19h (de Brasília)São Paulo x Racing - 18/05 - 21h30 (de Brasília)São Paulo x Sporting Cristal - 25/05 - 21h30 (de Brasília)