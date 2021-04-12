Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

São Paulo estreia contra o Sporting Cristal na Libertadores; veja tabela

Tricolor tem a primeira partida no Grupo E contra os peruanos dia 20 de abril, fora de casa. Na sequência, Rentistas e Racing são os adversários da equipe na fase de grupos...

Publicado em 12 de Abril de 2021 às 13:54

Crédito: saopaulofc.net
O São Paulo conheceu os adversários na fase de grupos da Taça Libertadores da América em sorteio realizado na semana passada. Ele colocou o Tricolor no Grupo E, ao lado de Racing (ARG), Sporting Cristal (PER) e Rentistas (URU).
Com os adversários já definidos, o São Paulo estreia dia 20 de abril contra o Sporting Cristal, fora de casa, às 21h30. Será o pontapé inicial da equipe de Hernán Crespo em busca do tetracampeonato da Libertadores.
Logo depois, os adversários serão o Rentistas, dia 29 de abril, às 21h, no Morumbi, e o Racing, fora de casa, dia 05 de maio, às 19h. Como de costume, no outro turno a tabela muda. O Tricolor começa os jogos da volta contra o Rentistas, dia 12 de maio, às 19h, no Uruguai, o Racing, no Morumbi, dia 18 de maio, às 21h30 e fecha a fase de grupos diante dos peruanos do Sporting Cristal, às 21h30, no dia 25 de maio, no Estádio do Morumbi.
Sporting Cristal x São Paulo - 20/04 - 21h30 (de Brasília)São Paulo x Rentistas - 29/04 - 21h (de Brasília)Racing x São Paulo - 05/05 - 19h (de Brasília)Rentistas x São Paulo - 12/05 - 19h (de Brasília)São Paulo x Racing - 18/05 - 21h30 (de Brasília)São Paulo x Sporting Cristal - 25/05 - 21h30 (de Brasília)

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados