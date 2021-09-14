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futebol

São Paulo estreia contra o Flamengo no NBB; veja os primeiros jogos do Tricolor

Confronto que decidiu a temporada passada abrirá a competição, no dia 23 de outubro. São Paulo enfrentará Cerrado Basquete, Brasília, Fortaleza e Unifacisa nos primeiros duelos
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Publicado em 14 de Setembro de 2021 às 09:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 set 2021 às 09:00
Crédito: Rubens Chiri/Saopaulofc.net
O São Paulo já sabe quais serão os primeiros duelos da equipe no NBB (Novo Basquete Brasil). A estreia já será contra o Flamengo, no dia 23 de outubro, no ginásio do Morumbi, com horário a definir. O confronto foi a decisão na temporada passada, com o Rubro-Negro campeão. Nas duas próximas rodadas, o Tricolor também jogará em casa, contra o Cerrado e Brasília. A primeira partida fora de casa será no dia 4 de novembro, contra o Fortaleza. A competição terá dois times como novidade em relação ao ano passado: o União Corinthians e o Rio Claro. No total, serão 17 times participantes.
Vale lembrar que o São Paulo mudou bastante o elenco da última temporada. Do time vice-campeão do NBB, só ficaram Shamell, Bennett e Isaac. Ex-Flamengo, o ala Marquinhos comentou sobre a ansiedade de estrear na competição nacional.
São Paulo lançou novo uniforme alternativo: veja todas as terceiras camisas do clube na história- Estou muito animado para jogar pelo meu time de coração. É a realização de um sonho para mim e me motiva ainda mais saber que temos um elenco que pode nos permitir brigar pelo título - disse o jogador.
VEJA OS PRIMEIROS CINCO JOGOS DO SÃO PAULO NO NBB ​23/10/21 - São Paulo x Flamengo, no Morumbi - horário a definir26/10/21 - São Paulo x Cerrado Basquete, no Morumbi - 20h29/10/21 - São Paulo x Brasília, no Morumbi - 20h04/11/21 - Fortaleza x São Paulo, em Fortaleza-CE - 20h06/11/21 - Unifacisa x São Paulo, em Campina Grande-PB - horário a definir

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