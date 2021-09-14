São Paulo estreia contra o Flamengo no NBB; veja os primeiros jogos do Tricolor

Crédito: Rubens Chiri/Saopaulofc.net

O São Paulo já sabe quais serão os primeiros duelos da equipe no NBB (Novo Basquete Brasil). A estreia já será contra o Flamengo, no dia 23 de outubro, no ginásio do Morumbi, com horário a definir. O confronto foi a decisão na temporada passada, com o Rubro-Negro campeão. Nas duas próximas rodadas, o Tricolor também jogará em casa, contra o Cerrado e Brasília. A primeira partida fora de casa será no dia 4 de novembro, contra o Fortaleza. A competição terá dois times como novidade em relação ao ano passado: o União Corinthians e o Rio Claro. No total, serão 17 times participantes.

Vale lembrar que o São Paulo mudou bastante o elenco da última temporada. Do time vice-campeão do NBB, só ficaram Shamell, Bennett e Isaac. Ex-Flamengo, o ala Marquinhos comentou sobre a ansiedade de estrear na competição nacional.

São Paulo lançou novo uniforme alternativo: veja todas as terceiras camisas do clube na história- Estou muito animado para jogar pelo meu time de coração. É a realização de um sonho para mim e me motiva ainda mais saber que temos um elenco que pode nos permitir brigar pelo título - disse o jogador.