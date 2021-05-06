São Paulo estreia contra o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro Sub-17

Na última temporada, o time Sub-17 do São Paulo não venceu apenas um dos três torneios oficiais que disputou, o Campeonato Brasileiro. Buscando fazer diferente em 2021, o Tricolor estreia na competição nesta sexta-feira (7), às 15h30, contra o Cruzeiro, fora de casa, na Arena do Calçado, em Nova Serrana, MG. O jogo será transmitido pela SporTV.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021!

O treinador da categoria, Menta, comentou sobre a expectativa para o começo da temporada e, também, sobre a preparação para a estreia, que foi adiada duas vezes por conta da pandemia de covid-19. - Foi uma preparação muito natural, a maioria dos atletas está no clube há muito tempo e demos apenas sequência ao trabalho que temos feito visando a formação deles. Existe uma ansiedade por parte dos atletas por esse reinício, mas tudo dentro de uma normalidade - afirmou. O Sub-17 vem de dois títulos consecutivos, a Copa do Brasil Sub-17, conquistada em janeiro, e a Supercopa Sub-17, em fevereiro.No Brasileiro, porém, o time foi eliminado nas semifinais. Contra o Fluminense, o São Paulo venceu Morumbi, mas foi derrotado nas Laranjeiras, o que levou a partida para as penalidades, nas quais a equipe carioca conseguiu a vaga.