São Paulo estreia contra o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro Sub-17

Na última temporada, o time Sub-17 do São Paulo não venceu apenas um dos três torneios oficiais que disputou, o Campeonato Brasileiro. Buscando fazer diferente em 2021, o Tricolor estreia na competição nesta sexta-feira (7), às 15h30, contra o Cruzeiro, fora de casa, na Arena do Calçado, em Nova Serrana, MG. O jogo será transmitido pela SporTV.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021!
O treinador da categoria, Menta, comentou sobre a expectativa para o começo da temporada e, também, sobre a preparação para a estreia, que foi adiada duas vezes por conta da pandemia de covid-19. - Foi uma preparação muito natural, a maioria dos atletas está no clube há muito tempo e demos apenas sequência ao trabalho que temos feito visando a formação deles. Existe uma ansiedade por parte dos atletas por esse reinício, mas tudo dentro de uma normalidade - afirmou. O Sub-17 vem de dois títulos consecutivos, a Copa do Brasil Sub-17, conquistada em janeiro, e a Supercopa Sub-17, em fevereiro.No Brasileiro, porém, o time foi eliminado nas semifinais. Contra o Fluminense, o São Paulo venceu Morumbi, mas foi derrotado nas Laranjeiras, o que levou a partida para as penalidades, nas quais a equipe carioca conseguiu a vaga.
- O campeonato passado foi muito triste, pois ficamos perto de disputar um título. Apesar de não termos chegado à final, a equipe jogou muito bem, quis sempre vencer e não vai ser diferente esse ano. Temos na equipe muitos garotos que jogaram ano passado, isso dá uma segurança pra eles por já terem essa rodagem na competição, mas acho que o torneio será mais difícil porque os times estão mais preparados que o ano passado - comentou Menta.