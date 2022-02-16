São Paulo estreará novo uniforme diante da Inter de Limeira

Julio Casares, presidente do São Paulo, deu maiores detalhes sobre o novo uniforme do Tricolor nas suas redes sociais. Já há uma data pré definida para a estreia oficial da nova camisa.A nova coleção do manto oficial da equipe alude às conquistas de 1992, como a primeira Libertadores e o primeiro Mundial de Clubes. Casares chamou atenção para a tipografia, que é semelhante a que foi usada pelo uniforme da época.- A tipografia do número reconhece, revaloriza e relembra essa grande conquista que abriu os caminhos do São Paulo a nível mundial - ressaltou o presidente da equipe. Julio Casares anunciou que a estreia do novo uniforme será no jogo da próxima quinta-feira (17), contra a Inter de Limeira, às 21h30, no Estádio do Morumbi. A partida é válida pelo Campeonato Paulista 2022.