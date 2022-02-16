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futebol

São Paulo estreará novo uniforme diante da Inter de Limeira

Julio Casares, presidente do Tricolor, mostrou detalhes da nova camisa. O novo manto da equipe faz alusão às conquistas de 1992...

Publicado em 16 de Fevereiro de 2022 às 14:47

LanceNet

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Publicado em 

16 fev 2022 às 14:47
Julio Casares, presidente do São Paulo, deu maiores detalhes sobre o novo uniforme do Tricolor nas suas redes sociais. Já há uma data pré definida para a estreia oficial da nova camisa.A nova coleção do manto oficial da equipe alude às conquistas de 1992, como a primeira Libertadores e o primeiro Mundial de Clubes. Casares chamou atenção para a tipografia, que é semelhante a que foi usada pelo uniforme da época.- A tipografia do número reconhece, revaloriza e relembra essa grande conquista que abriu os caminhos do São Paulo a nível mundial - ressaltou o presidente da equipe. Julio Casares anunciou que a estreia do novo uniforme será no jogo da próxima quinta-feira (17), contra a Inter de Limeira, às 21h30, no Estádio do Morumbi. A partida é válida pelo Campeonato Paulista 2022.
Crédito: JulioCasaresmostradetalhesdonovouniformedoSãoPaulo(Reprodução/Instagram

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