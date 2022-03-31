São Paulo estabelece recorde de público e renda do Campeonato Paulista

O recorde de público e renda do Campeonato Paulista sem restrições desde o começo da pandemia de Covid-19 é do São Paulo. Ele foi estabelecida na vitória do Tricolor por 3 a 1 sobre o Palmeiras, no jogo de ida da final do estadual, no Morumbi. Mais de 60 mil pessoas (60.383), estiveram na casa são-paulina e deram um show a parte, com luzes cantoria e homenagens para o treinador e ídolo Rogério Ceni. A renda também foi a maior do Paulistão desta temporada: R$ 5.505.315,00.