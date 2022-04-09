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São Paulo está perto de anunciar a contratação do meia-atacante André Anderson

Jogador da Lazio deve chegar por empréstimo até o meio de 2023 e foi pedido do técnico Rogério Ceni...

Publicado em 09 de Abril de 2022 às 16:36

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 abr 2022 às 16:36
O São Paulo está próximo de anunciar a contratação do meia-atacante André Anderson, de 22 anos, que estava na Lazio. A informação foi divulgada primeiramente pela 'Jovem Pan' e confirmada no LANCE!. VEJA A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRO 2022
O negócio deve ser anunciado nos próximos dias, sendo um empréstimo até o meio do ano que vem. Depois, o São Paulo terá uma opção de compra, de valor não divulgado.
André estava na Lazio, onde atuou em apenas quatro jogos neste ano. O seu último jogo foi no dia 20 de fevereiro, quando jogou 12 minutos no empate da Lazio contra a Udinese. Além da Lazio, ele atuou pela Salernitana, também por empréstimo, cedido pelo clube de Roma. Na Salernitana, inclusive, ele marcou o seu último gol, no dia 10 de maio de 2021, na vitória por 3 a 0 sobre o Pescara.
Segundo apurado pelo L!, o jogador foi um pedido do técnico Rogério Ceni e já esteve no CT da Barra Funda neste sábado. Ele deve chegar para disputar posição com Alisson, Rigoni, Nikão, entre outros jogadores de velocidade pelas pontas do campo.
Crédito: AndréAndersondeveseronovoreforçodoSãoPaulo(Foto:Divulgação/Twitter

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