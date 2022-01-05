São Paulo está invicto na estreia da Copinha nos últimos dez anos

O São Paulo entra em campo pela Copinha nesta quarta-feira (5) contra o CSE-AL, às 19h30, no estádio Anacleto Campanella, e tem os números de estreia a seu favor. Nos últimos dez anos, o Tricolor iniciou a competição com oito vitórias e dois empates, não perdendo nenhuma estreia neste período.

Hoje à noite, em São Caetano, o time comandado pelo técnico Alex tem a chance de dar continuidade aos bons números. Desde 2011, a maior goleada em estreias foi diante do Palmas-TO, quando o São Paulo venceu por 10 a 0.Uma curiosidade é que o time do Morumbi já enfrentou uma equipe japonesa em um início do torneio. Em 2014, o Kashiwa Reysol foi convidado para disputar a competição e o confronto entre as equipes terminou empatado por 1 a 1.

Por ter chegado à final do Campeonato Brasileiro 2021 e, em razão da boa campanha, os garotos do sub-20 estão confiantes que farão uma Copinha de sucesso. O Tricolor tentará seu quinto caneco no torneio, o último foi em 2019.

- Pelo que fizemos no Brasileiro, acredito que a gente chega como um dos favoritos. Estamos conscientes do desafio e o torcedor pode esperar ver um time que vai jogar sempre no ataque e com muita garra - disse o meia Pedrinho.

Em razão da pandemia da Covid-19, a edição de 2021 não foi realizada. A Federação Paulista decidiu que neste ano, atletas nascidos em 2001 (que completam 21 anos em 2022) poderão disputar o torneio. As edições passadas foram com atletas até 20 anos.

Um dos jogadores mais experientes do elenco, o atacante Vitinho acredita que pode ajudar a equipe dentro e fora de campo. Ao lado de Facundo são os únicos atletas com 21 anos pelo lado são-paulino. Vitinho já disputou duas Copinhas, inclusive, foi campeão em 2019, e também já atuou pelo time profissional.

- Temos um time muito novo e isso é algo que precisamos ficar mais atentos. Eu acredito que possa ajudar, com a minha experiência, mas apesar da idade, acredito que vamos brigar pelo título - disse Vitinho.

Confira as últimas 10 estreias do São Paulo na Copinha

2020 - São Paulo 0 x 0 Operário 2019 - São Paulo 7 x 2 Holanda-AM2018 - São Paulo 6 x 2 Cruzeiro-DF2017 - São Paulo 6 x 0 Genus 2016 - São Paulo 4 x 0 Paulista 2015 - São Paulo 7 x 0 Serrano 2014 - São Paulo 1 x 1 Kashiwa Reysol-JAP2013 - São Paulo 5 x 0 União Rondonópolis 2012 - São Paulo 10 x 0 Palmas-TO2011 - São Paulo 5 x 0 Ji-Paraná