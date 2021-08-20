São Paulo está invicto com árbitro que apitará o próximo jogo da equipe

Crédito: Cesar Greco

O São Paulo enfrenta o Sport, neste domingo (22), às 20h30, na Ilha do Retiro, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, buscando se afastar da parte de baixo da tabela do torneio nacional. E a equipe comandada pelo técnico Hernán Crespo tem histórico favorável com o árbitro da partida, Paulo Roberto Alves Junior. Isso porque o Tricolor nunca perdeu um jogo com Paulo no apito. Ao todo, foram cinco partidas, com três vitórias do São Paulo e dois empates. A primeira partida foi no Brasileirão de 2018, em empate sem gols contra o Ceará, no Castelão.

Naquele ano, foram mais dois jogos: outro empate sem gols, desta vez contra o Internacional, no Morumbi e uma vitória por 1 a 0 contra o Flamengo, fora de casa. Depois, o árbitro voltou a apitar jogo do Tricolor em 2020 e 2021, também no Campeonato Brasileiro. Foram duas vitórias: 3 a 1 contra o Fluminense, no Morumbi e 2 a 1 diante do Grêmio, na Arena, em Porto Alegre.

TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

GALERIA > Vai vender alguém? Veja o valor de mercado dos jogadores do São PauloO árbitro apitou sete jogos neste Brasileirão, com três vitórias do visitante e quatro triunfos do mandante. Além disso, foram mais três partidas na Copa do Brasil.

Outro fator que o São Paulo tentará atingir é melhorar sua performance como visitante neste Campeonato Brasileiro. Até aqui, foram oito jogos, com oito pontos conquistados e apenas duas vitórias, diante de Internacional (2 a 0) e Athletico-PR (2 a 1). O Tricolor é apenas o 13º melhor visitante do Brasileirão.