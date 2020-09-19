São Paulo “esquece” Brasileiro e busca classificação na Libertadores

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O São Paulo não entrará em campo pelo Campeonato Brasileiro durante este final de semana. O time comandado pelo técnico Fernando Diniz ganhará um descanso do torneio nacional, e o próximo compromisso da equipe será novamente pela Copa Libertadores, contra a LDU, de Quito.

Se você não se lembra, no dia 26 de agosto, o Tricolor recebeu o Athletico-PR no Morumbi em antecipação da 11ª rodada do Brasileirão (que será esta do final de semana). A vitória foi dos donos da casa, por 1 a 0, com gol de Luciano. Ou seja, a equipe não entrará em campo, mas já jogou a partida equivalente à rodada.Se o São Paulo “esquece” essa competição por um tempo, conseguirá pensar e muito no próximo jogo da Libertadores. Isso porque, na terça-feira, enfrentará a LDU, em Quito, no Equador, apenas cinco dias depois de ter jogado contra o River Plate, dentro de seus domínios, na noite da última quinta-feira.

O jogo acabou 2 a 2, sendo que os dois tentos são-paulinos foram marcados por jogadores adversários, ou seja, foram gols contra. Diniz poderá trabalhar com o elenco nesses cinco dias somente pensando na competição continental, visto que a situação do clube no grupo de classificação começou a se complicar. O São Paulo está no grupo D e soma quatro pontos, na terceira colocação e, portanto, fora da zona de classificação para as oitavas de final. À sua frente estão a líder LDU (seis pontos) e o próprio River Plate (quatro pontos), que tem saldo de gols melhor. Fechando a chave, o Binacional, que soma três pontos e pode tentar atrapalhar.