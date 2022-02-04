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futebol

São Paulo espera Portimonense para contratar Willyan Rocha

Tricolor já acertou as bases salariais com o zagueiro e aguarda resposta do clube português para sacramentar a negociação...

Publicado em 04 de Fevereiro de 2022 às 15:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 fev 2022 às 15:40
O São Paulo deu mais um passo para a contratação do zagueiro Willyan Rocha, de 27 anos, do Portimonense-POR. O Tricolor acertou as bases salariais com o defensor e enviou uma proposta de empréstimo com opção de compra pelo defensor. Agora, a diretoria são-paulina aguarda a resposta dos portugueses, que tem um bom relacionamento com a diretoria são-paulina. Alguns ex-jogadores do São Paulo como Junior Tavares, Lucas Fernandes e Rodrigo Freitas, já atuaram no clube português, emprestados pelo Tricolor.
Vale destacar que Willyan tem vontade de jogar no São Paulo. O negócio avançou já que o Bordeaux-FRA, clube que tinha interesse no defensor, fechou com outro jogador da posição. Além disso, a janela europeia fechou na última segunda-feira (31). Após a derrota do São Paulo para o Red Bull Bragantino, por 4 a 3, fora de casa, o técnico Rogério Ceni falou sobre a procura do Tricolor em duas posições específicas: um zagueiro e um volante mais alto.
- Todo mundo sabe que estamos em busca de mais um zagueiro para tentar melhorar o jogo aéreo, a altura do time. O volante alto, um time alto é mais fácil de se trabalhar. Se você tem uma linha de quatro defensores grandes dá muito mais segurança à equipe. Em algum lugar do campo teremos que achar jogadores mais altos – afirmou Ceni.
Crédito: WillyanRochaestápertodoSãoPaulo(Foto:Reprodução/Twitter

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