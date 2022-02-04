São Paulo espera Portimonense para contratar Willyan Rocha

O São Paulo deu mais um passo para a contratação do zagueiro Willyan Rocha, de 27 anos, do Portimonense-POR. O Tricolor acertou as bases salariais com o defensor e enviou uma proposta de empréstimo com opção de compra pelo defensor. Agora, a diretoria são-paulina aguarda a resposta dos portugueses, que tem um bom relacionamento com a diretoria são-paulina. Alguns ex-jogadores do São Paulo como Junior Tavares, Lucas Fernandes e Rodrigo Freitas, já atuaram no clube português, emprestados pelo Tricolor.

Vale destacar que Willyan tem vontade de jogar no São Paulo. O negócio avançou já que o Bordeaux-FRA, clube que tinha interesse no defensor, fechou com outro jogador da posição. Além disso, a janela europeia fechou na última segunda-feira (31). Após a derrota do São Paulo para o Red Bull Bragantino, por 4 a 3, fora de casa, o técnico Rogério Ceni falou sobre a procura do Tricolor em duas posições específicas: um zagueiro e um volante mais alto.

- Todo mundo sabe que estamos em busca de mais um zagueiro para tentar melhorar o jogo aéreo, a altura do time. O volante alto, um time alto é mais fácil de se trabalhar. Se você tem uma linha de quatro defensores grandes dá muito mais segurança à equipe. Em algum lugar do campo teremos que achar jogadores mais altos – afirmou Ceni.