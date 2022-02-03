São Paulo espera avançar em negociação por Willyan Rocha

Os próximos dias podem ser de novidades na negociação entre São Paulo e o zagueiro Willyan Rocha, do Portimonense-POR. A ideia do Tricolor, conforme publicado pelo 'GE' e confirmado pelo LANCE! é um empréstimo com opção de compra. O São Paulo tem um prazo se quiser contratar o zagueiro já para a primeira fase do Campeonato Paulista. O clube tem até o dia 25 de fevereiro para colocar jogadores na lista A.

Foram 23 jogadores inscritos até o momento e o Tricolor pode colocar mais três nomes. Depois desse prazo, o São Paulo poderá fazer quatro trocas para os mata-matas, caso se classifique. O negócio com Willyan Rocha pode avançar já que o Bordeaux-FRA, clube que tinha interesse no defensor, fechou com outro jogador da posição. Além disso, a janela europeia fechou na última segunda-feira (31).

Sendo assim, o Tricolor tem 'caminho livre' para intensificar as conversas com os representantes do atleta e também com o clube português. O Portimonense, inclusive, tem boa relação com o São Paulo e já contou com diversos jogadores que atuaram no clube do Morumbi, como Junior Tavares, Lucas Fernandes e Rodrigo Freitas.