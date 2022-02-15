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futebol

São Paulo esfria negociação com zagueiro Willyan Rocha

Zagueiro estava confiante no acerto, mas Tricolor esperava liberação do Portimonense...

Publicado em 15 de Fevereiro de 2022 às 13:24

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 fev 2022 às 13:24
A negociação entre São Paulo e Willyan Rocha, que parecia estar bem encaminhada, esfriou nos últimos dias. A informação foi publicada incialmente pelo 'GE' e confirmada no LANCE!. O Tricolor esperava uma liberação do Portimonense-POR, para um empréstimo com opção de compra, mas não teve a resposta positiva. Os times têm boa relação. Alguns ex-jogadores do São Paulo como Junior Tavares, Lucas Fernandes e Rodrigo Freitas, já atuaram no clube português, emprestados pelo Tricolor.
Há cinco dias atrás, inclusive, Willyan postou uma foto acompanhando a partida entre São Paulo e Santo André, que terminou com vitória do Tricolor por 1 a 0. O São Paulo desejava contar com o zagueiro para aumentar a linha defensiva. Willyan tem 1,93m e era um pedido do técnico Rogério Ceni.
Crédito: SãoPauloesfriouconversascomWillyanRocha(Foto:ArquivoPessoal

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