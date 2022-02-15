São Paulo esfria negociação com zagueiro Willyan Rocha

A negociação entre São Paulo e Willyan Rocha, que parecia estar bem encaminhada, esfriou nos últimos dias. A informação foi publicada incialmente pelo 'GE' e confirmada no LANCE!. O Tricolor esperava uma liberação do Portimonense-POR, para um empréstimo com opção de compra, mas não teve a resposta positiva. Os times têm boa relação. Alguns ex-jogadores do São Paulo como Junior Tavares, Lucas Fernandes e Rodrigo Freitas, já atuaram no clube português, emprestados pelo Tricolor.