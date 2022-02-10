São Paulo erra mais da metade de suas finalizações no Campeonato Paulista

Tendo conquistado sua primeira vitória na temporada 2022 na última quarta-feira, em uma partida contra o Santo André, o São Paulo tem sofrido bastante para acertar suas finalizações.De acordo com levantamentos feitos pelo FootStats, nos quatro jogos disputados, o São Paulo finalizou 65 vezes no total, somando uma média de 13 finalizações por jogo.Porém, desse valor total, o Tricolor errou mais da metade das tentativas. Conforme os dados divulgados, são mais de 70% de finalizações que não deram certo, isto é, uma média de 9,40 por jogo.Quanto aos acertos, os números apontam uma média total de 27,6%, sendo 18 finalizações certas no total, o que configura aproximadamente 4,50 por jogo.+ Veja a tabela do Paulistão 2022 e simule os próximos jogosEssas estatísticas refletem totalmente nos últimos resultados apresentados pela equipe. O técnico Rogério Ceni, provavelmente, deve seguir com o sistema de rodízio do elenco, podendo realizar algumas alterações no ataque, buscando corrigir essa média alta de erros.O São Paulo se prepara para enfrentar a Ponte Preta, no próximo domingo (13), às 18h30, no Estádio Moisés Lucarelli.