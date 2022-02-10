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São Paulo erra mais da metade de suas finalizações no Campeonato Paulista

Tricolor Paulista sofreu para acertar finalizações nos quatro jogos disputados até agora nessa temporada 2022...

Publicado em 10 de Fevereiro de 2022 às 17:51

LanceNet

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Publicado em 

10 fev 2022 às 17:51
Tendo conquistado sua primeira vitória na temporada 2022 na última quarta-feira, em uma partida contra o Santo André, o São Paulo tem sofrido bastante para acertar suas finalizações.De acordo com levantamentos feitos pelo FootStats, nos quatro jogos disputados, o São Paulo finalizou 65 vezes no total, somando uma média de 13 finalizações por jogo.Porém, desse valor total, o Tricolor errou mais da metade das tentativas. Conforme os dados divulgados, são mais de 70% de finalizações que não deram certo, isto é, uma média de 9,40 por jogo.Quanto aos acertos, os números apontam uma média total de 27,6%, sendo 18 finalizações certas no total, o que configura aproximadamente 4,50 por jogo.+ Veja a tabela do Paulistão 2022 e simule os próximos jogosEssas estatísticas refletem totalmente nos últimos resultados apresentados pela equipe. O técnico Rogério Ceni, provavelmente, deve seguir com o sistema de rodízio do elenco, podendo realizar algumas alterações no ataque, buscando corrigir essa média alta de erros.O São Paulo se prepara para enfrentar a Ponte Preta, no próximo domingo (13), às 18h30, no Estádio Moisés Lucarelli.
Crédito: SãoPaulosofreparaacertarfinalizações(Foto:RubensChiri/SãoPaulo

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