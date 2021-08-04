São Paulo entra em campo contra o Vasco para manter ótimo retrospecto em mata-matas

Crédito: Rubens Chiri / São Paulo

Nesta quarta-feira (4), o São Paulo entra em campo às 21h30 para enfrentar o Vasco, em São Januário, pelas oitavas da Copa do Brasil. Com a classificação para as quartas de final em jogo, o Tricolor chega para a partida com um ótimo retrospecto em mata-matas na temporada. O time não foi eliminado nenhuma vez e espera manter essa marca.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

Desde o começo da temporada, o São Paulo disputou mata-matas em três torneios, totalizando seis duelos, divididos em nove partidas. O clube não foi eliminado em nenhuma competição, com seis vitórias, dois empates, e apenas uma derrota em duelos no formato de mata-mata.

Pelo Paulistão, o Tricolor jogou as quartas de final contra a Ferroviária, vencendo o confronto por 4 a 2. Nas semifinais, pegou o Mirassol, e passou após vencer por 4 a 0. A final foi disputada em partidas de ida e volta contra o Palmeiras. O primeiro jogo terminou em 0 a 0, no Allianz Parque e, na decisão, no Morumbi, o São Paulo venceu por 2 a 0 e saiu campeão estadual.

Na Libertadores, apenas um confronto até agora. Nas oitavas de final, o time enfrentou o Racing, da Argentina. O primeiro jogo, no Morumbi, terminou em 1 a 1, enquanto o segundo, em Avellaneda terminou com o triunfo tricolor por 3 a 1, classificando o São Paulo para as quartas, onde enfrentará o Palmeiras, na próxima terça-feira (10).

Já na Copa do Brasil, torneio que disputa nesta quarta-feira (4), o Tricolor iniciou sua campanha diante do 4 de Julho, do Piauí. O primeiro jogo marcou a única derrota do São Paulo em uma partida de mata-mata na temporada, quando, fora de casa, o time perdeu por 3 a 2. Na partida de volta, o time paulista reverteu o placar com sobras, aplicando 9 a 1.

Classificado para as oitavas de final, o São Paulo enfrentou o Vasco no jogo de ida, no Morumbi e saiu vitorioso por 2 a 0. Agora, em São Januário, as equipes decidem quem avança às quartas de final. Com o placar da primeira partida, o Tricolor pode até perder por um gol de diferença que se classificará.Para a partida desta quarta-feira, o São Paulo conta com os retornos de Benítez e Welington, suspensos na última partida da equipe, no Brasileirão. Além dos dois, Luan está de volta aos relacionados e pode entrar em campo.

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