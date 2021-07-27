São Paulo enfrentará time do Mato Grosso do Sul na primeira fase da Copa do Brasil Sub-17

Crédito: Marcos de Paula

O São Paulo conheceu, nesta segunda-feira (26), o seu primeiro oponente na Copa do Brasil Sub-17 de 2021. Atual campeão do torneio, o Tricolor enfrentará o Santo Antônio (MS). O confronto definido por meio de um sorteio feito pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) será o primeiro da categoria juvenil do clube contra um oponente do Mato Grosso do Sul.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

Também foi definido no sorteio que o São Paulo será o mandante da partida. Os duelos da primeira fase são disputados em jogo único. A tabela ainda não foi definida, mas há a previsão de que o jogo seja realizado no dia 17 de agosto.

Os times classificados na primeira fase avançam para confrontos de ida e volta, realizados nos dias 31 de agosto e 7 de setembro. Já as quartas de final serão disputadas em 21 e 28 de setembro, enquanto as semifinais estão previstas para os dias 5 e 12 de outubro. A final também sera decidida em dois jogos, que devem acontecer nos dias 9 e 16 de novembro.O São Paulo é o atual campeão da Copa do Brasil Sub-17. Na última edição do torneio, iniciada em 2020 e concluída em 2021, em decorrência da pandemia de Covid-19, o Tricolor teve uma grande campanha, com sete vitórias, um empate e uma derrota. Ao todo, a equipe marcou 21 gols em nove jogos, sofrendo apenas cinco.