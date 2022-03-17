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São Paulo enfrentará o São Bernardo nas quartas de final do Campeonato Paulista

Empate da Ferroviária definiu adversário do Tricolor na próxima fase do estadual...
LanceNet

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Publicado em 

16 mar 2022 às 22:31

Publicado em 16 de Março de 2022 às 22:31

O São Paulo enfrentará o São Bernardo nas quartas de final do Campeonato Paulista. Com o empate da Ferroviária diante do Santos, por 3 a 3, o adversário do Tricolor foi definido. O jogo será realizado no meio da próxima semana, mas os dias e horários ainda serão definidos pela Federação Paulista de Futebol. O São Paulo terá o mando de campo por ter a melhor campanha no Grupo B.
Faltando uma partida para encerrar a primeira fase, o Tricolor tem 20 pontos, contra 15 do São Bernardo, que não pode mais ser alcançado pela Ferroviária, com 11.O São Paulo fecha a primeira fase do Paulistão diante do Botafogo-SP, no próximo sábado (19), às 16h, no Morumbi.
Crédito: SãoPauloenfrentaráoSãoBernardonasquartasdoPaulistão(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

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