O São Paulo enfrentará o São Bernardo nas quartas de final do Campeonato Paulista. Com o empate da Ferroviária diante do Santos, por 3 a 3, o adversário do Tricolor foi definido. O jogo será realizado no meio da próxima semana, mas os dias e horários ainda serão definidos pela Federação Paulista de Futebol. O São Paulo terá o mando de campo por ter a melhor campanha no Grupo B.