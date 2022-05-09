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futebol

São Paulo enfrenta série de partidas sem vencer fora de casa no Brasileiro

Dos cinco jogos do Tricolor no Nacional até aqui, três foram fora de casa, e o time perdeu um e empatou dois jogos...

Publicado em 09 de Maio de 2022 às 07:00

LanceNet

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Publicado em 

09 mai 2022 às 07:00
Jogar sem o apoio de sua torcida não tem sido uma tarefa fácil para o São Paulo, já que o time comandado por Rogério Ceni ainda não conseguiu vencer fora de seus domínios no Campeonato Brasileiro. Até aqui, o Tricolor atuou longe de casa em três oportunidades, perdendo uma e empatando duas vezes.
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Contra o Flamengo no Maracanã, pela segunda rodada do campeonato, o São Paulo acabou derrotado 3 a 1. Pela terceira rodada, contra o Red Bull Bragantino, o duelo terminou 1 a 1 e, diante do Fortaleza, pela quinta rodada, um novo 1 a 1. Ou seja, dos nove pontos disputados fora, o Tricolor somou apenas dois.
- Nós fizemos três partidas fora de casa, contra três times difíceis de ganhar. Dentro de casa nós vencemos nossos compromissos, conseguimos dois pontos fora, mas ainda não conseguimos vencer. Nós vamos brigar com muitos times. No Brasileiro, cada jogo tem que ser tratado como uma final, cada vitória tem um valor enorme para quem sai vitorioso - disse o treinador são-paulino, após o empate no Castelão.
Ceni sabe da importância de vencer fora de casa para não se complicar na tabela, como aconteceu no ano passado, quando o time foi para as últimas rodadas do Brasileirão com chance de ser rebaixado.
- O Brasileiro, para mim, é o campeonato que eu não quero passar mais pelo que passamos no ano passado, e eu vejo a possibilidade de brigar, pois está muito equilibrado o campeonato, ninguém dispara na liderança, agora que tem um time com 12 pontos, os outros todos achatados entre seis, cinco, sete, oito... um campeonato muito parelho - completou o treinador.Agora, o Tricolor já vira a chave do torneio. O time volta a campo na quinta-feira, às 19h30, quando recebe o Juventude, pela Copa do Brasil. No primeiro jogo, no Sul, empatou em 2 a 2. Pelo Brasileirão, volta a campo no domingo para enfrentar o Cuiabá, fora de casa, às 16h.
Crédito: Dostrêsjogosforadecasa,oSãoPauloperdeuumeempatoudois(Foto:FernandoCartagena/AFP

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