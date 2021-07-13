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futebol

São Paulo enfrenta Racing, dando início ao mata-mata da Libertadores

Tricolor chega ao mata-mata do torneio continental pela primeira vez desde 2016. Na última ocasião, o time chegou até as semifinais do campeonato...

Publicado em 13 de Julho de 2021 às 07:00

LanceNet

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Publicado em 

13 jul 2021 às 07:00
Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net
Nesta terça-feira (13), o São Paulo recebe o Racing, da Argentina, no Morumbi, às 21h30, pela primeira partida das oitavas de final da Libertadores. Mirando começar bem a fase de mata-mata, o Tricolor tem um adversário difícil pela frente na competição continental.VEJA OS CONFRONTOS DAS OITAVAS DE FINAL DA LIBERTADORES DA AMÉRICA!
Esta é a primeira vez desde 2016 que o clube chega ao mata-mata do torneio. Desde então, o time ficou de fora da competição nos anos de 2017 e 2018, voltando ao torneio em 2019, quando foi eliminado ainda na pré-Libertadores, pelo Talleres, da Argentina.
Em 2020, o time se classificou para a Libertadores, jogando a fase de grupos. A equipe, porém, ficou em terceiro lugar do grupo, não indo para a fase de mata-mata e disputando a Sul-Americana.
Se quiser superar a campanha de 2016, o São Paulo terá pela frente uma missão difícil: chegar até a final da competição. Na Libertadores de 2016, o time chegou até as semifinais, onde caiu contra o Atlético Nacional, da Colômbia.
O Tricolor volta a reencontrar o Racing, adversário que enfrentou na fase de grupos desta Libertadores. Os times empataram em Avellaneda e os argentinos venceram no Morumbi.A bola rola a partir das 21h30, no estádio do Morumbi e marca o início do mata-mata da Libertadores. Embalado após duas vitórias no Brasileirão, o São Paulo tem desfalques importantes, mas chega em bom momento.
Do outro lado, o Racing não jogo há mais de um mês. O último jogo da equipe argentina foi no dia 6 de junho, quando perdeu a final do Campeonato Argentino para o Colón, por 3 a 0.

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