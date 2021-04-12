São Paulo enfrenta o RB Bragantino buscando manter o bom momento

Crédito: Rubens Chiri/São Paulo

Somente dois dias após golear o São Caetano, por 5 a 1, o São Paulo recebe o Red Bull Bragantino no Morumbi, nesta segunda-feira (12), às 20h. Embalado após o bom resultado, o Tricolor espera manter o bom momento e vencer mais uma partida.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021!

A equipe ficou quase um mês sem jogar, devido à paralisação do Campeonato Paulista, em decorrência da pandemia de coronavírus. Neste tempo, os treinos de Hernán Crespo parecem ter surtido efeito e o futebol apresentado pelo time no último sábado (10) foi satisfatório.

Contra um adversário mais difícil pela frente, a expectativa de um jogo mais equilibrado, entre o melhor ataque da competição, o São Paulo, com 15 gols, e uma das melhores defesas do torneio, o Red Bull, com 3 gols sofridos.O Tricolor conta com seus três inscritos na fase inicial da competição para poder rodar mais o elenco sem perder o alto nível de atuação durante este período de muitos jogos com poucos dias de descanso entre eles.