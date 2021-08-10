São Paulo enfrenta o Palmeiras em busca de manter o bom desempenho em mata-matas na temporada

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net

Nesta terça-feira (10), o São Paulo entra em campo para disputar mais uma partida de mata-mata na temporada. Enfrentando o Palmeiras, pelas quartas de final da Libertadores, o time busca manter o seu bom desempenho em mata-matas, não acumulando nenhuma eliminação durante a atual temporada.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

O Tricolor jogou, no total, três competições onde disputou mata-matas: o Campeonato Paulista, a Copa do Brasil e a Libertadores. Ao todo, o time jogou 10 partidas no formato, somando sete vitórias, dois empates e uma derrota.

Pelo Paulistão, o São Paulo foi campeão jogando quatro partidas de mata-mata. O Tricolor venceu a Ferroviária por 4 a 2 nas quartas de final e o Mirassol por 4 a 0 na semifinal. A final, contra o Palmeiras, foi disputada em dois jogos, o primeiro terminou 0 a 0, no Allianz Parque, e a segunda terminou com vitória são-paulina por 2 a 0, no Morumbi.

Já na Copa do Brasil, o time também entrou em campo quatro vezes em partidas deste formato. Contra o 4 de Julho, do Piauí, o Tricolor perdeu fora de casa por 3 a 2, mas reverteu o placar no Morumbi, goleando o adversário por 9 a 1. Nas oitavas de final, a equipe venceu o Vasco da Gama em casa, por 2 a 0 e em São Januário por 2 a 1, passando de fase com um 4 a 1 no agregado.

Na Libertadores, competição na qual o São Paulo enfrentará o Palmeiras, o clube jogou duas vezes, nas oitavas de final. Diante do Racing, da Argentina, o São Paulo empatou por 1 a 1 no Morumbi, mas buscou uma vitória por 3 a 1 em Avellaneda, no El Cilindro e se classificou para as quartas de final.Agora, o São Paulo tem um novo confronto pela frente. Diante do Palmeiras, nesta terça-feira (10) e na próxima (17), o Tricolor espera manter seu bom retrospecto em mata-matas na temporada e conquistar mais uma classificação.