São Paulo enfrenta o Mirassol podendo iniciar maratona de jogos

Já classificado para a fase de mata-mata, caso o Tricolor avance para a final do Campeonato Paulista, o time terá oito jogos para disputar em somente 17 dias, uma média de cerca de um jogo a cada dois dias. Assim, o jogo contra o Mirassol pode servir de descanso para alguns dos titulares, uma vez que o Tricolor não luta por mais nada na fase inicial do Paulistão, já classificado e com a liderança geral da competição garantida. Poupar titulares é crucial para a sequência de jogos que a equipe terá, visando preservar a integridade física dos jogadores e evitar lesões. Contra o Racing, na última quarta-feira (5), os jogadores Luciano e Daniel Alves deixaram o campo contundidos, ambos com estiramento na coxa (Luciano na coxa esquerda e Daniel na coxa direita). Os dois desfalcarão a equipe Caso o São Paulo chegue à final do Paulistão, terá a seguinte sequência de jogos: - 9/05 (domingo): Mirassol x São Paulo (Paulistão)- 12/05 (quarta-feira): Rentistas-URU x São Paulo (Libertadores)- 14/05 (sexta-feira): Quartas de final do Paulistão- 16/05 (domingo): Semifinal do Paulistão - 18/05 (terça-feira): São Paulo x Racing-ARG (Libertadores)- 20/05 (quinta-feira): Jogo de ida da final do Paulistão- 23/05 (domingo): Jogo de volta da final do Paulistão- 25/05 (terça-feira): São Paulo x Sporting Cristal-PER (Libertadores)A bola rola partir das 16h, no Estádio Campos Maia, em Mirassol. A partida marca o encerramento da primeira fase do Paulista e, embora ambos os times já estejam classificados, o Mirassol ainda briga para manter-se na liderança do Grupo D.