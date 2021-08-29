São Paulo enfrenta o Juventude buscando vaga na metade de cima da tabela, podendo encostar no G6

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

O São Paulo enfrenta, neste domingo (29), o Juventude, com alguns grandes objetivos pela frente. Em grande recuperação, o Tricolor trocou a briga contra o rebaixamento por um sonho nada distante de entrar na zona de classificação da Libertadores. Além das possibilidades dentro do Brasileirão, o time busca, também, entrar em suas 'semanas de folga' em um bom momento.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

Atualmente na 12ª posição, o São Paulo tem 21 pontos somados no torneio até o momento. Assim, a equipe estava apenas três pontos atrás o Corinthians, atual sexto colocado no começo da rodada. Após a vitória do alvinegro diante do Grêmio, no último sábado (28), o Tricolor pode apenas encostar na zona de classificação para a Libertadores, dependendo dos resultados de outros times.

Um objetivo mais possível, porém, é entrar na metade de cima da tabela do Campeonato Brasileiro, estando apenas um ponto atrás do 10ª colocado do torneio, o Internacional.

Entretanto, do mesmo jeito que o time pode colar no topo da tabela, uma queda também está em jogo. Caso perca, além de ser ultrapassado pelo Juventude, que está apenas um ponto atrás na tabela, o São Paulo pode terminar a rodada na 16ª posição, atualmente ocupada pelo Fluminense.

O resultado será determinante para a sequência do São Paulo. Com um período de mais de uma semana sem jogos pela frente, o treinador Hernán Crespo terá, pela primeira vez, uma longa sequência de treinos e até mesmo folgas para o elenco, que sofre com a questão física na temporada.Assim, o Tricolor tem objetivos bem definidos e um jogo que promete ser bem disputado pela frente. O time pode definir se entrará no período de treinos em uma boa posição no Brasileirão, ou se terá sua recuperação interrompida.