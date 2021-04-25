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futebol

São Paulo enfrenta o Ituano podendo empatar com sequência de 2012

Se vencer, o time chegará à marca de sete vitórias seguidas pela primeira vez em nove anos...

Publicado em 25 de Abril de 2021 às 08:00

LanceNet

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Publicado em 

25 abr 2021 às 08:00
Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net
Neste domingo (25), o São Paulo joga contra o Ituano, fora de casa, às 22h15, em partida da oitava rodada do Campeonato Paulista de 2021. Caso vença o jogo, o Tricolor atingirá uma marca que o clube não chega há nove anos: uma sequência de sete vitórias.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021!
A última vez que o São Paulo conseguiu ao menos sete vitórias seguidas foi em 2012, quando a equipe conseguiu 11 vitórias consecutivas, me jogos de Paulistão e Copa do Brasil. A sequência caiu por terra numa derrota contra o Linense, fora de casa, no dia 15 de abril de 2012, por 2 a 1.
É importante ressaltar que, incluindo 2012, o São Paulo já emplacou três vezes uma sequência de 11 partidas em que saiu vencedor, mas nunca superou essa marca. As outras vezes em que o Tricolor venceu 11 jogos seguidos foram nos anos de 1943 e 1982.
Pela equipe do Morumbi, o treinador Hernán Crespo já possui o melhor início de um treinador no São Paulo no Século XXI, ao lado de Cuca, em 2004. Ambos tem oito vitórias, um empare e uma derrota após dez jogos.De olho na classificação para a fase de mata-mata do Campeonato Paulista e querendo ter a maior sequência de vitórias do clube nos últimos nove anos, o São Paulo entrará em campo embalado e motivado.
A bola rola para Ituano e São Paulo a partir das 22h15 (Brasília), no Estádio Dr Novelli Júnior, em Itu (SP). A partida é válida pela oitava rodada do Paulistão e, ao mesmo tempo que vale classificação para o Tricolor, pode ser um grande passo dos donos da casa para se afastarem do rebaixamento.

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