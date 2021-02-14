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futebol

São Paulo enfrenta o Grêmio buscando garantir-se no G4

O Tricolor Paulista mira a classificação direta para a fase de grupos da Libertadores...
LanceNet

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Publicado em 

14 fev 2021 às 08:00

Publicado em 14 de Fevereiro de 2021 às 08:00

Crédito: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA
O São Paulo busca a sua primeira vitória em 2021 no jogo deste domingo (14), contra o Grêmio, às 20h30, na Arena do Grêmio, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O principal objetivo da equipe é não sair do G4 do Brasileirão, para manter a vaga direta para a fase de grupos da Libertadores. Caso o Grêmio vença, as duas equipes empatarão com 59 pontos, mas o São Paulo seguirá na frente pelo maior número de vitórias.Veja a situação do São Paulo na tabela do Brasileirão e simule as partidas!
Entretanto, os jogos seguintes se tornam preocupação, caso o time gaúcho confirme a vitória. Outro perigo, nesse cenário, é o Fluminense que, caso vença o Ceará no Castelão, chegará a 70 pontos, empurrando o São Paulo para a quinta posição.
Para evitar essa possibilidade, o São Paulo terá que quebrar o jejum de vitórias deste ano, uma vez que o clube ainda não venceu em 2021, somando quatro derrotas e três empates em sete jogos.O Tricolor vem de um empate por 1 a 1, em casa, contra o Ceará, na última quarta-feira (10). Na ocasião, o São Paulo foi superior durante a partida toda, criando mais do que a equipe visitante, porém, nos minutos finais, tomou o primeiro gol, conseguindo o empate com um gol de Luciano, poucos minutos depois.
Acertado com Hernán Crespo, o São Paulo prefere esperar o final do campeonato para colocar o argentino no comando na equipe, mantendo, nas próximas quatro rodadas, o interino Marcos Vizolli.
O São Paulo espera terminar a temporada no G4, portanto, é fundamental que o time vença do Grêmio. O Tricolor ainda tem chances remotas de ser campeão, mas tal desfecho depende de resultados negativos de Internacional e Flamengo, fazendo o time priorizar a classificação no G4.

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