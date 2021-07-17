São Paulo enfrenta o Fortaleza podendo chegar a três vitórias consecutivas no Brasileirão

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net

Neste sábado (17), o São Paulo recebe o Fortaleza no Morumbi, às 17h, pela 12ª rodada do Brasileirão. A partida é muito importante para o Tricolor Paulista continuar com sua recuperação na tabela do Brasileirão, podendo chegar a três vitórias consecutivas após um início complicado na competição.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

O São Paulo começou mal no Brasileirão. O time não venceu nas primeiras nove rodadas, acumulando cinco empates e quatro derrotas. Foi o pior início do clube em alguma competição em toda sua história.

A primeira vitória veio apenas na 10ª rodada, contra o Internacional, no Beira-Rio, por 2 a 0. Com gols marcados por Igor Gomes e Rigoni, o time saiu com os três pontos e escapou da zona de rebaixamento.

No jogo seguinte, novo triunfo. O time venceu o Bahia, no Morumbi, pela 11ª rodada, com um gol marcado por Liziero já nos minutos finais da partida.

Caso vença o Fortaleza, o São Paulo pode voltar a vencer três partidas consecutivas em um campeonato pela primeira vez desde abril, quando conseguiu seis vitórias seguidas no Paulistão.

Na ocasião, as partidas foram:

São Paulo 5 x 1 São Caetano - 10/04/2021 - Campeonato PaulistaSão Paulo 1 x 0 Red Bull Bragantino - 12/04/2021 - Campeonato PaulistaSão Paulo 3 x 2 Guarani - 14/04/2021 - Campeonato PaulistaPalmeiras 0 x 1 São Paulo - 16/04/2021 - Campeonato Paulista​São Paulo 2 x 0 Santo André - 23/04/2021 - Campeonato PaulistaItuano 0 x 3 São Paulo - 25/04/2021 - Campeonato Paulista

A sequência parou no empate por 2 a 2 contra o Corinthians, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Paulista.Após as vitórias nas últimas duas rodadas do Brasileirão, o time já se distanciou da zona de rebaixamento, ficando quatro pontos na frente do Sport, primeiro time do Z4.