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São Paulo enfrenta o Corinthians na final do Brasileiro Feminino sub-18; veja datas e horários

Rivais jogam as finais da competição nacional nos dias 3 e 10 de outubro. Locais das partidas ainda não foram definidos pela CBF...

Publicado em 13 de Setembro de 2021 às 18:11

LanceNet

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Publicado em 

13 set 2021 às 18:11
Crédito: Adriano Fontes/CBF
O São Paulo já sabe os dias e horários das finais do Brasileiro Feminino sub-18, onde enfrentará o Corinthians. Em busca do único título de base que ainda não conquistou, o Tricolor encara o rival nos dias 3 e 10 de outubro. Com o placar de 0 a 0 no segundo jogo, no agregado de 5 a 1, o time de Thiago Viana eliminou o Internacional e avançou para a segunda final do Brasileiro Sub-18 de sua história em três edições disputadas.
Os jogos serão disputados em outubro e já têm horários confirmados para 10h30 do dia 3, com mando do rival, e 11h, no dia 10, com mando do Tricolor. Os locais das partidas ainda não foram definidos.
VEJA A TABELA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO 2021!Sendo assim, o São Paulo terá praticamente três semanas para preparar a equipe que disputará a grande decisão nacional. As finais serão transmitidas pelo 'SporTV' e pela CBFtv.
INFORMAÇÕES SOBRE A FINAL DO BRASILEIRO FEMININO SUB-1803/10/2021 - Corinthians x São Paulo - 10h30 - ainda sem local definido 10/10/2021 - São Paulo x Corinthians - 11h - ainda sem local definido

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