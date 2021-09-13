São Paulo enfrenta o Corinthians na final do Brasileiro Feminino sub-18; veja datas e horários

Crédito: Adriano Fontes/CBF

O São Paulo já sabe os dias e horários das finais do Brasileiro Feminino sub-18, onde enfrentará o Corinthians. Em busca do único título de base que ainda não conquistou, o Tricolor encara o rival nos dias 3 e 10 de outubro. Com o placar de 0 a 0 no segundo jogo, no agregado de 5 a 1, o time de Thiago Viana eliminou o Internacional e avançou para a segunda final do Brasileiro Sub-18 de sua história em três edições disputadas.

Os jogos serão disputados em outubro e já têm horários confirmados para 10h30 do dia 3, com mando do rival, e 11h, no dia 10, com mando do Tricolor. Os locais das partidas ainda não foram definidos.

VEJA A TABELA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO 2021!Sendo assim, o São Paulo terá praticamente três semanas para preparar a equipe que disputará a grande decisão nacional. As finais serão transmitidas pelo 'SporTV' e pela CBFtv.