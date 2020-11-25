São Paulo enfrenta o Ceará podendo chegar à liderança do Brasileirão

O São Paulo joga diante do Ceará, às 19h15 desta quarta-feira (25), querendo ser líder do Campeonato Brasileiro. Com três jogos a menos, sendo um desses diante do Vozão, o Tricolor precisa vencer os cearenses e torcer para o Atlético-MG perder do Botafogo, em Minas Gerais. O São Paulo é o terceiro colocado com 37 pontos, dois a menos que o Galo.

O torcedor são-paulino tem motivos para acreditar em um triunfo na noite desta quarta. O mês de novembro vem sendo muito bom para o Tricolor Paulista. Até agora foram sete jogos disputados nesse mês, com seis vitórias (Flamengo, Lanús, Goiás, Flamengo, Fortaleza e novamente o Flamengo) e apenas um empate (Vasco), aproveitamento superior a 90%. Grande parte disso deve-se a fase do ataque, principalmente da dupla Brenner e Luciano. Dos dezenove gols que o time fez nesse período, dez foram dos atacantes. Além disso, como visitante em novembro, o Tricolor venceu todas as partidas, diante do Flamengo, duas vezes, e do Fortaleza, no Castelão, local da partida de hoje.Vale destacar também que o ataque terá mudanças. Brenner, principal artilheiro da equipe, com 17 gols. está suspenso nesta rodada. O seu substituto deve ser Pablo, que marcou onze gols na temporada, sendo quatro nos últimos dez jogos. Resta saber se o São Paulo dará continuidade neste bom momento da equipe e conseguir a liderança em um mês que vem sendo fundamental para os objetivos.