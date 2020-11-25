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futebol

São Paulo enfrenta o Ceará podendo chegar à liderança do Brasileirão

Caso Tricolor vença e Atlético-MG perca do Botafogo, a equipe de Fernando Diniz assume a primeira posição. Novembro vem sendo um mês 'perfeito' para a equipe paulista...

Publicado em 25 de Novembro de 2020 às 08:00

LanceNet

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Publicado em 

25 nov 2020 às 08:00
Crédito: Maurício Rummens/ Fotoarena/Agência Lancepress!
O São Paulo joga diante do Ceará, às 19h15 desta quarta-feira (25), querendo ser líder do Campeonato Brasileiro. Com três jogos a menos, sendo um desses diante do Vozão, o Tricolor precisa vencer os cearenses e torcer para o Atlético-MG perder do Botafogo, em Minas Gerais. O São Paulo é o terceiro colocado com 37 pontos, dois a menos que o Galo.
>> VEJA O QUE O SÃO PAULO PRECISA PARA SER LÍDER NESTA RODADA
O torcedor são-paulino tem motivos para acreditar em um triunfo na noite desta quarta. O mês de novembro vem sendo muito bom para o Tricolor Paulista. Até agora foram sete jogos disputados nesse mês, com seis vitórias (Flamengo, Lanús, Goiás, Flamengo, Fortaleza e novamente o Flamengo) e apenas um empate (Vasco), aproveitamento superior a 90%. Grande parte disso deve-se a fase do ataque, principalmente da dupla Brenner e Luciano. Dos dezenove gols que o time fez nesse período, dez foram dos atacantes. Além disso, como visitante em novembro, o Tricolor venceu todas as partidas, diante do Flamengo, duas vezes, e do Fortaleza, no Castelão, local da partida de hoje.Vale destacar também que o ataque terá mudanças. Brenner, principal artilheiro da equipe, com 17 gols. está suspenso nesta rodada. O seu substituto deve ser Pablo, que marcou onze gols na temporada, sendo quatro nos últimos dez jogos. Resta saber se o São Paulo dará continuidade neste bom momento da equipe e conseguir a liderança em um mês que vem sendo fundamental para os objetivos.
SEQUÊNCIA DE INVENCIBILIDADE DO SÃO PAULO EM NOVEMBRO ​1/11 - Flamengo 1 x 4 São Paulo - Maracanã - Brasileirão 4/11 - São Paulo 4 x 3 Lanús (ARG) - Morumbi - Sul-Americana 7/11 - São Paulo 2 x 1 Goiás - Morumbi - Brasileirão 11/11 - Flamengo 1 x 2 São Paulo - Maracanã - Copa do Brasil 14/11 - Fortaleza 2 x 3 São Paulo - Arena Castelão - Brasileirão 18/11 - São Paulo 3 x 0 Flamengo - Morumbi - Copa do Brasil 22/11 - São Paulo 1 x 1 Vasco - Morumbi - Brasileirão
* Sob supervisão de Marcio Monteiro

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