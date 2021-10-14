São Paulo enfrenta o Ceará em jogo de reestreia de Rogério Ceni como treinador do Tricolor

Crédito: Por Igor Amorim / saopaulofc.net

O São Paulo terá uma novidade na partida desta quinta-feira (14), contra o Ceará. Após uma quarta-feira (13) corrida, com a saída de Crespo, o time entra em campo com seu novo treinador, um velho conhecido, Rogério Ceni. Em um jogo importante na tabela, o técnico reestreia pelo clube em que é ídolo.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

A última quarta-feira foi conturbada para o Tricolor. No início da tarde, o clube divulgou um acordo com Crespo para o término do vínculo do treinador. Horas depois, Rogério Ceni, ídolo como jogador, foi anunciado como novo técnico da equipe, chegando para sua segunda passagem como treinador do time do Morumbi. Sua primeira passagem foi em 2017, quando começou sua carreira.

Poucas horas após o anúncio, o treino, que estava previamente marcado para ás 16h30, no CT da Barra Funda, mas foi adiado, foi marcado para às 19h30, no Morumbi. Ceni, recém-contratado já compareceu e deu o treinamento. Com seu anúncio no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, o técnico já estára na beira do campo na partida contra o Ceará.

Sua reestreia, porém, será em uma partida crucial para o Tricolor. Atualmente na 13ª posição no campeonato, com 30 pontos, o time vem de uma sequência de cinco jogos sem vitória, somando cinco empates consecutivos. O duelo é contra o 14º colocado, somente um ponto atrás. Assim, o resultado é determinantes para a posição da equipe na tabela.

A distância do São Paulo para a zona de rebaixamento é de somente três pontos, mas, após os rivais diretos da metade da tabela perderem jogos nesta rodada, o time pode se distanciar do Z4 e deixar essa situação incômoda para trás. Uma derrota significa o agravamento dessa situação.Assim, São Paulo e Ceará entram em campo nesta quinta-feira (14), às 19h, no Morumbi, que contará com 30% de sua capacidade, podendo ter a torcida como trunfo para somar pontos importantes.