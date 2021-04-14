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futebol

São Paulo enfrenta Guarani querendo mostrar a força do elenco

Crespo pretende colocar uma equipe mais alternativa diante do Bugre, nesta quarta-feira, às 21h30, no Morumbi. Partida pode marcar volta de Miranda à zaga do Tricolor...

Publicado em 14 de Abril de 2021 às 07:00

LanceNet

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Publicado em 

14 abr 2021 às 07:00
Crédito: Reprodução/Twitter
O São Paulo segue sua maratona de quatro jogos em oito dias nesta quarta-feira, às 21h30, contra o Guarani, no Morumbi, pelo Campeonato Paulista. Com duas vitórias consecutivas, o clube comandado por Hernán Crespo quer manter a boa sequência no estadual.
No entanto, buscando evitar um desgaste maior no elenco, o São Paulo deve ir a campo com uma equipe alternativa, ainda mais que os próximos adversários são o Palmeiras, na sexta-feira e a estreia na Libertadores diante do Sporting Cristal, fora de casa, na terça-feira.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021 Na zaga, a expectativa fica pelo retorno do zagueiro Miranda, que foi contratado nesta temporada. O ídolo deve formar o trio de defesa com Diego Costa e Rodrigo, crias de Cotia. No meio, Benitez deve receber chances como titular e Eder também pode começar a partida.
Jogadores com grande sequência como Arboleda, Léo, Daniel Alves e Pablo não devem nem ser relacionados pela comissão técnica de Crespo. O argentino comentou sobre o forte calendário na temporada. - É sempre uma situação difícil com este calendário, mas tenho a pré-disposição por parte dos jogadores, e isso é muito importante. É normal que iremos fazer mudanças para enfrentar o Guarani - disse o comandante após a vitória por 1 a 0 sobre o Red Bull Bragantino.
Sendo assim, será um São Paulo diferente pelo menos na escalação. No entanto, a ideia e o estilo de jogo, o torcedor espera que se mantenha. Resta saber como o Tricolor irá se comporta diante do Bugre.

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