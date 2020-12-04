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futebol

São Paulo encerra sequência de jogos fora de casa invicto e líder

Tricolor fez um 'tour' com três jogos seguidos como visitante, vencendo Bahia e Goiás e empatando diante do Ceará. Boa sequência eleva a moral da equipe para os próximos jogos...
LanceNet

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Publicado em 

04 dez 2020 às 08:30

Publicado em 04 de Dezembro de 2020 às 08:30

O São Paulo tem motivos para comemorar na volta ao Morumbi para as próximas rodadas do Campeonato Brasileiro. A equipe do técnico Fernando Diniz realizou um 'tour' fora de casa na competição, sendo três jogos disputados longe dos seus domínios. E o que era para ser uma sequência complicada, elevou a moral da equipe, que assumiu a liderança do Brasileiro.
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A última partida do Tricolor em casa aconteceu no dia 22 de novembro, no empate em 1 a 1 contra o Vasco. Em seguida, o São Paulo enfrentou Ceará, Bahia e Goiás longe do Morumbi. Porém, o time empatou contra o Vozão (1 a 1), e venceu Bahia (3 a 1) e Goiás (3 a 0). Nesse período, foram sete pontos conquistados e a conquista da liderança isolada. Além disso, cabe destacar a boa fase da defesa e do ataque do Tricolor. Nessas três partidas, o São Paulo fez sete gols e sofreu apenas dois. Luciano, duas vezes, Diego Costa, Arboleda, Igor Gomes, Brenner e Hernanes marcaram os gols do time nesses jogos. Com isso, jogadores de todos os setores da equipe marcaram, mostrando uma variedade de jogadas e atletas em boa fase.
- As dores do passado fizeram o time aprender, e fomos melhorando nossas relações internas. Temos que seguir assim, temos feito boas partidas, mas temos coisas a melhorar. Oscilação é coisa normal no futebol, como na vida. Acredito que como a equipe passou pelos momentos difíceis fez com que a gente chegasse ao patamar que estamos vivendo agora - analisou Diniz em entrevista coletiva após a vitória sobre o Esmeraldino.

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