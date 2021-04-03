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futebol

São Paulo encerra semana de treinamentos; domingo será de folga

Tricolor trabalhou no período da manhã neste sábado, assim como foram realizados os treinamentos desta semana no CT da Barra Funda...

Publicado em 03 de Abril de 2021 às 14:19

LanceNet

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Publicado em 

03 abr 2021 às 14:19
Crédito: Divulgação/ São Paulo
O São Paulo encerrou a semana de treinamentos neste sábado, no CT da Barra Funda. Assim como no restante da semana, os jogadores realizaram as atividades no período da manhã.
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Conforme divulgado pelo clube, o domingo será de folga para o elenco, que se prepara para a retomada das rodadas do Campeonato Paulista, já que o Estado de São Paulo tem proibido eventos esportivos, por conta da fase emergencial de contenção ao novo coronavírus.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021 O São Paulo não joga há três semanas, desde o dia 13 de março, quando perdeu por 2 a 1 para o Novorizontino, em Novo Horizonte. Durante este período, Crespo vem utilizando os treinamentos para conhecer melhor o elenco e ganhou reforços, como o zagueiro Miranda e o atacante Eder. Uma das novidades dos trabalhos da comissão técnica são os treinamentos junto com as equipes Sub-17 e Sub-20, que realizam atividades junto com o elenco profissional. Isso serve tanto para um processo de integração, quanto para ver quais jovens podem ser aproveitados.

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