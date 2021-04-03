São Paulo encerra semana de treinamentos; domingo será de folga

O São Paulo encerrou a semana de treinamentos neste sábado, no CT da Barra Funda. Assim como no restante da semana, os jogadores realizaram as atividades no período da manhã.
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Conforme divulgado pelo clube, o domingo será de folga para o elenco, que se prepara para a retomada das rodadas do Campeonato Paulista, já que o Estado de São Paulo tem proibido eventos esportivos, por conta da fase emergencial de contenção ao novo coronavírus.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021 O São Paulo não joga há três semanas, desde o dia 13 de março, quando perdeu por 2 a 1 para o Novorizontino, em Novo Horizonte. Durante este período, Crespo vem utilizando os treinamentos para conhecer melhor o elenco e ganhou reforços, como o zagueiro Miranda e o atacante Eder. Uma das novidades dos trabalhos da comissão técnica são os treinamentos junto com as equipes Sub-17 e Sub-20, que realizam atividades junto com o elenco profissional. Isso serve tanto para um processo de integração, quanto para ver quais jovens podem ser aproveitados.