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São Paulo encerra preparação para o duelo contra o Santos; veja provável escalação

Rogério Ceni promoveu circuitos e treinamento em campo reduzido antes do clássico. Além disso, elenco treinou finalizações e cobranças de faltas e pênaltis...

Publicado em 19 de Fevereiro de 2022 às 13:54

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 fev 2022 às 13:54
O São Paulo encerrou a preparação para encarar o Santos, neste domingo, às 20h30, na Vila Belmiro, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. Após o aquecimento, todo o elenco do Tricolor foi submetido a um circuito que promovia troca de passes, deslocamentos e finalizações. Na sequência, o técnico Rogério Ceni montou duas equipes e promoveu um enfrentamento em campo reduzido, aproveitando para realizar ajustes táticos.
Já na etapa final do treino, alguns atletas ensaiaram cobranças de falta e pênalti, enquanto um outro grupo trabalhou finalizações. Uma provável escalação tem: Jandrei, Rafinha, Arboleda, Diego Costa (Miranda) e Reinaldo (Léo); Nestor (Gabriel), Gabriel Sara e Alisson; Nikão, Rigoni e Calleri. O São Paulo ocupa a segunda colocação no Grupo B do Paulistão com oito pontos, três a menos do que o São Bernardo.
Crédito: SãoPauloencerrouapreparaçãoparaencararoSantos(Foto:SãoPauloFC

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