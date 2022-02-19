São Paulo encerra preparação para o duelo contra o Santos; veja provável escalação

O São Paulo encerrou a preparação para encarar o Santos, neste domingo, às 20h30, na Vila Belmiro, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. Após o aquecimento, todo o elenco do Tricolor foi submetido a um circuito que promovia troca de passes, deslocamentos e finalizações. Na sequência, o técnico Rogério Ceni montou duas equipes e promoveu um enfrentamento em campo reduzido, aproveitando para realizar ajustes táticos.

Já na etapa final do treino, alguns atletas ensaiaram cobranças de falta e pênalti, enquanto um outro grupo trabalhou finalizações. Uma provável escalação tem: Jandrei, Rafinha, Arboleda, Diego Costa (Miranda) e Reinaldo (Léo); Nestor (Gabriel), Gabriel Sara e Alisson; Nikão, Rigoni e Calleri. O São Paulo ocupa a segunda colocação no Grupo B do Paulistão com oito pontos, três a menos do que o São Bernardo.